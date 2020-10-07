Украинцы должны заплатить налог за машину: сколько, кто и по каким правилам

Украинцы, которые владеют машинами стоимостью от 375 минималок, раз в год должны платить фиксированный налог – 25 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если раньше транспортный налог платили зависимо от объема двигателя, сейчас методику усложнили. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 1 февраля публикует на своем сайте список машин, за которые придется платить дополнительно. Также чиновники разработали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость машины.

Недостатков такой методики несколько. Возможна техническая ошибка, при которой ведомство по какой-то причине может "забыть" упоминать некоторые редкие авто. Кроме того, усложнилась задача и для украинцев – если уведомление не пришло, самостоятельно узнать, нужно платить или нет, сложно.

Автоюрист Денис Коваленко рассказывает: налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае, если по какой-то причине не получили "письмо". Но тем не менее налоговики имеют право начислить неуплаченную сумму в течение трех лет. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, вполне возможно, что в следующем придется платить в двойном размере.

Итак, размер налога составляет 25 тысяч гривен. Платить по новым правилам нужно тем:

чей автомобиль не старше 5 лет;

стоимость машины – от 375 минималок (в 2020-м это 1,7 млн грн).

А если не платить налог?

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).