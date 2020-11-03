Украинцы должны подать декларации и заплатить за доходы: сколько и за что

Александр Литвин Личные финансы 05:00, 3.11.2020

Украинцы, которые имели дополнительный доход в 2020 году, до мая 2021-го должны заполнить и подать по месту регистрации налоговые декларации. Зависимо от источника с дохода нужно будет заплатить либо 18%, либо 5% подоходного налога.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Налоги за украинцев платит работодатель, возможно, в том числе из-за этого многие украинцы даже не подозревают, сколько они платят в бюджет. К примеру, с каждой зарплаты нужно заплатить 22% единого соцвзноса, 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора.

Подоходный налог нужно платить и с других доходов, например от аренды недвижимости, от дополнительного заработка, подработки. Но в этом случае платить нужно самостоятельно – до мая следующего года заполнить декларацию и заплатить за май прошлого года.

18% по закону нужно платить:

  • заработной плате;

  • дохода от аренды недвижимости;

  • доходов, полученных от независимой профессиональной деятельности;

  • за сумму пенсии, которая превышает ее расчетный размер;

  • с суммы, которую получили от работодателя на похороны члена семьи;

  • с командировочным, если расходы "не вписались" в норму;

  • процентом по банковскому депозиту и т.д.

5% нужно платить:

  • за продажу второго автомобиля за год;

  • дивиденды по акциям и корпоративным правам;

  • наследство.

Если в этом году был какой-либо из выше перечисленных доходов, до мая 2021-го нужно обратиться в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и оплатить налог.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

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