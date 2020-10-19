Украинцы будут выходить на пенсию по-новому: требования вырастут, а стаж подорожает

В Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. При этом, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе текущего года было 24 937 грн).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Так, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет. а в 2021-м – уже 28 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

Есть три "двери". Первая – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 г. дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960 г.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.