Отдавать до 10% зарплаты: раскрыты детали пенсионного новшества в Украине

Введение накопительных пенсий в Украине предусматривает, что украинцы будут дополнительно отдавать до 10% зарплаты на второй уровень пенсионного обеспечения.

Какие новшества содержит разработанный Кабмином законопроект о накопительных пенсиях, рассказала в эфире ObozTV старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Эксперт прокомментировала сроки внедрения накопительных пенсий: "Разработанный законопроект устанавливает довольно гибкое время... Когда будет принят закон, понадобится еще два года на создание инфраструктуры, которая будет работать. Надо построить сам этот уровень, решить все организационные вопросы. И только через два года после принятия закона пойдут деньги и будут взносы, система заработает как финансовые потоки".

Ткаченко рассказала, что согласно законопроекту, непосредственно инвестированием средств вкладчиков будут заниматься частные компании по управлению активами.

По ее словам, законопроект предусматривает, что система будет обязательной – люди трудоспособного возраста должны платить. Сейчас законопроект предусматривает, что отказаться нельзя.

"В Грузии, которую нам довольно часто ставят в пример, предусматривается возможность отказа, когда взнос платит не только сам человек, но и работодатель и государство… У нас пока предусматривается, что человек будет из своего кармана платить эти деньги. Это довольно болезненный вопрос – от сегодняшних нужд что-то взять и отложить на свое будущее", – отметила эксперт.

Научный сотрудник напомнила, что законопроект предусматривает отчисления 2% от заработка в первый год. Дальше взнос будет постепенно увеличиваться до 10%.

Ткаченко рассказала, что в Украине есть добровольная накопительная система, но там очень мало участников – люди ей почти не пользуются.

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По ее словам, украинцы опасаются, что их отчисления на накопительную пенсию съест инфляция. Однако индивидуальные накопления более уязвимы к инфляции, а также к кражам и мошенничеству.

"Большое преимущество накопительной системы в том, что деньги должны работать. Эти деньги – огромный инвестиционный ресурс", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Эксперты прогнозируют, что уже через 10-15 лет существующая солидарная пенсионная система не будет удовлетворять даже минимальных требований к уровню жизни пенсионера.

Введение накопительных пенсий призвано спасти ситуацию. Размер "второй" пенсии будет зависеть от суммы вклада. Если каждый месяц откладывать 10%, на пенсии можно будет получить выплату, равную 12-14% последней зарплаты. В случае смерти участника накопительной системы, собранные средства передадут его родственникам (это станет частью наследства).

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