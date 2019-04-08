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Отдавать до 10% зарплаты: раскрыты детали пенсионного новшества в Украине

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Введение накопительных пенсий в Украине предусматривает, что украинцы будут дополнительно отдавать до 10% зарплаты на второй уровень пенсионного обеспечения.

Какие новшества содержит разработанный Кабмином законопроект о накопительных пенсиях, рассказала в эфире ObozTV старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Эксперт прокомментировала сроки внедрения накопительных пенсий: "Разработанный законопроект устанавливает довольно гибкое время... Когда будет принят закон, понадобится еще два года на создание инфраструктуры, которая будет работать. Надо построить сам этот уровень, решить все организационные вопросы. И только через два года после принятия закона пойдут деньги и будут взносы, система заработает как финансовые потоки".

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Ткаченко рассказала, что согласно законопроекту, непосредственно инвестированием средств вкладчиков будут заниматься частные компании по управлению активами.

По ее словам, законопроект предусматривает, что система будет обязательной – люди трудоспособного возраста должны платить. Сейчас законопроект предусматривает, что отказаться нельзя.

"В Грузии, которую нам довольно часто ставят в пример, предусматривается возможность отказа, когда взнос платит не только сам человек, но и работодатель и государство… У нас пока предусматривается, что человек будет из своего кармана платить эти деньги. Это довольно болезненный вопрос – от сегодняшних нужд что-то взять и отложить на свое будущее", – отметила эксперт.

Научный сотрудник напомнила, что законопроект предусматривает отчисления 2% от заработка в первый год. Дальше взнос будет постепенно увеличиваться до 10%.

Ткаченко рассказала, что в Украине есть добровольная накопительная система, но там очень мало участников – люди ей почти не пользуются.

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По ее словам, украинцы опасаются, что их отчисления на накопительную пенсию съест инфляция. Однако индивидуальные накопления более уязвимы к инфляции, а также к кражам и мошенничеству.

"Большое преимущество накопительной системы в том, что деньги должны работать. Эти деньги – огромный инвестиционный ресурс", – объяснила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Эксперты прогнозируют, что уже через 10-15 лет существующая солидарная пенсионная система не будет удовлетворять даже минимальных требований к уровню жизни пенсионера.

  • Введение накопительных пенсий призвано спасти ситуацию. Размер "второй" пенсии будет зависеть от суммы вклада. Если каждый месяц откладывать 10%, на пенсии можно будет получить выплату, равную 12-14% последней зарплаты. В случае смерти участника накопительной системы, собранные средства передадут его родственникам (это станет частью наследства).

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVНакопительная пенсионная системаПенсионная реформаПенсия в Украине
Персона
Лидия Ткаченко
Место
Украина
Теги
Накопительная пенсияпенсии
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