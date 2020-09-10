Украинцы будут платить за отопление по новым тарифам: как и почему взлетят цены

Украинцы каждый месяц будут платить за отопление по разным тарифам. В разгар сезона, отмечают эксперты, суммы в платежках могут вырасти примерно на 15%. Уже второй год подряд никто не может точно спрогнозировать стоимость голубого топлива, а вместе с ней будут колебаться и цены на тепло.

О том, как и почему будут расти тарифы, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и почему изменятся цены

В Украине последние четыре года в 80% городов тарифы на тепло не покрывают себестоимость, рассказывает OBOZREVATEL директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. Коммунальные предприятия работали в минус, их приходилось дотировать.

Последние два года ситуация даже обострилась. Если раньше тариф на газ (а это 80% в структуре тарифа на тепло) устанавливался сразу на отопительный сезон, то сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза", – констатирует Павлюк. Вместе с тем, еще в прошлом году Кабмин принял постановление, которое разрешает менять тарифы на тепло без долгой процедуры согласования. Если раньше, чтобы повысить тариф на тепло, нужно было потратить от двух до четырех месяцев, то сейчас сделать это можно в том же месяце.

Структура тарифа на отопление в Киеве КМДА

Фактически стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр, рассказывает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

“Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр”, – резюмирует Компан в комментарии OBOZREVATEL.

Учитывая структуру тарифа на тепло, при таком подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти примерно на 15-16%. Например, если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется отдавать около 1,1 тыс. грн, то уже в декабре за ту же квартиру придет платежка в 1,2-1,3 тыс. грн.

К слову, новшество, согласно которому тариф на тепло можно пересматривать несколько раз за отопительный сезон, прописан и в последнем меморандуме с МВФ. Там практически дословно говорится, что в Украине вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября 2020 года компании-поставщики тепла смогут несколько раз за год пересматривать тарифы с учетом рыночных цен на газ.

"Мы обеспечим, чтобы к концу августа 2020 года все тарифы на отопление, которые формируются и НКРЭКУ, и местными органами власти, были пересмотрены и официально утверждены так, чтобы полностью соответствовать уровню цены на газ и другим расходам, в частности капитальным вложениям", – говорится в документе, который обнародовал МВФ.

Точно спрогнозировать стоимость голубого топлива крайне сложно. Ситуация кардинально меняется исходя из ситуации на мировых рынках, распространения коронавируса и т.д.

Тарифы на отопление уже пересматривают

Большинство украинских городов уже зарегистрировало проект решения (или даже согласовали его) о пересмотре стоимости тепла. И, как показала практика, украинцы в разных городах находятся в абсолютно разных ситуациях. Где-то отопление станет дешевле, где-то же наоборот – подорожает.

Стоимость отопления КМДА

Аналитик Егор Комов поясняет OBOZREVATEL: еще одна проблема, с которой сталкиваются предприятия и которая вынуждает пересматривать тарифы – большие долги населения. Кассовые разрывы приводят к тому, что поставщики тепла не могут вовремя заплатить за газ, электроэнергию, воду. А все это приводит к накоплению проблем и, возможно, ставит всю систему на грань коллапса.

"Тут может быть огромное количество причин. Где-то действительно неэффективное управление, где-то очень слабая работа с населением, где-то неправильно установленные тарифы. Это все накопленные проблемы", – рассказывает Комов.

Единственный же вариант платить меньше и не зависеть от тарифов – утеплить свой дом, установить индивидуальный тепловой пункт с автоматическим погодным регулированием и не потреблять лишнего. В таком случае даже при росте тарифов платить можно будет на 30-40% меньше.