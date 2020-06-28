Украинцев зовут на работу в Польшу на 12-ти часовой день и копеечную зарплату: сеть в гневе

В соцсетях появилось объявление о работе в Польше, в котором украинцам предлагают работу с 12-ти часовым графиком и небольшой зарплатой.

Условия возмутили пользователей сети. Скрин объявления опубликовал на своей странице в Facebook общественный активист Вадим Войтик.

В нем говорится, что работать нужно в Познани на заводе по изготовлению уплотнителей для холодильников, а именно: обрезать и сжигать резину.

Рабочая смена длится 12 часов, 6 дней в неделю. Заработная плата составляет 13 злотых за час "белыми" (или 13,6 злотых для работников не старше 26 лет), то есть около 83 грн, что равняется 998 грн за смену.

При этом отрабатывать нужно минимум 280 часов в месяц.

Реакция сети на условия работы в Польше Facebook Вадима Войтика

"Типичное объявление о работе в Польше. Ужас, если честно", – прокомментировал он.

Большинство пользователей соцсетей также возмутили условия работы. Они считают, что такие деньги можно зарабатывать и в Украине.

Реакция сети на условия работы в Польше Facebook Вадима Войтика

Реакция сети на условия работы в Польше Facebook Вадима Войтика

Реакция сети на условия работы в Польше Facebook Вадима Войтика

Как сообщал OBOZREVATEL, писал о схемах, которые используют мошенники, чтобы обобрать доверчивых украинцев, желающих заработать в ЕС.