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Украинцев ждут рекордные выходные: как не потерять зарплату и сколько заплатят

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Украинцы в апреле будут отдыхать сразу пять дней подряд (с 27 апреля по 1 мая). Все эти дни работодатель обязан оплатить, а в случае, если оформить на этот период отпуск, его продолжительность должны увеличить.

OBOZREVATEL разобрался, как должны оплачиваться выходные в Украине и как оформить отпуск в апреле, чтобы заработать больше.

Главное:

  • в апреле украинцы будут отдыхать сразу 5 дней подряд; если работодатель заставит работать в выходной, это время должны оплатить по двойной ставке;

  • от работы на выходных можно отказаться;

  • если во время праздников взять отпуск, его продолжительность должны увеличить;

  • если работодатель нарушает закон, можно жаловаться в инспекцию труда.

Праздники это хорошо, но все равно заставят работать. Это законно?

Магазины, коммунальные предприятия, производства, несмотря на рекордные по продолжительности в этом году выходные, все равно продолжат свою работу. Значит, и часть украинцев вынуждены будут в официальные выходные продолжать трудиться.

В законе сказано: привлекать сотрудников к работе на выходных можно. Но при этом, если коллектив создал профсоюз, такую работу должны согласовать. И она должна отдельно оплачиваться.

Закон предлагает два варианта компенсации. Первый – предоставить дополнительный выходной за такую работу в любой другой день. Второй вариант – оплатить выходные по двойной ставке. Юрист Александр Плахотник отмечает: большинство работодателей работу на выходных считают "обычным делом", а если и оплачивают ее отдельно, то с нарушением закона.

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"Если у вас зарплата раз в месяц. Поделите сумму на количество рабочих дней и умножьте на два. Ровно столько вам обязаны заплатить за работу на выходных", – поясняет юрист.

К примеру, в апреле у украинцев официально должен быть 21 рабочий день. При зарплате в 15 тыс. грн, стоимость одного дня составляет 714,2 грн. Если же в апреле работать на выходных, то сумма увеличится до 1428,5 грн. Правда, стоит учитывать, что это правило касается тех случаев, когда дополнительная работа приведет к тому, что вам придется вместо 21 дня, к примеру, работать 23 дня в апреле.

Украинцев ждут рекордные выходные: как не потерять зарплату и сколько заплатят

pixabay

То есть, если с учетом рабочего выходного месячная норма не превышена, за выходной вам должны заплатить 714,2 грн при месячной зарплате в 15 тыс. грн. Если же дополнительный день привел к тому, что норму вы перевыполнили, вместо 15 тысяч за один дополнительный день вам должны будут заплатить 16,4 тыс. за месяц.

"Работникам, получающим месячный оклад, рабочий день компенсируется в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы", – говорится в Кодексе законов о труде.

Можно ли отказаться от работы на выходных?

Закон разрешает работать на выходных только в конкретных случаях. Если, к примеру, в эти дни произошло непредвиденное обстоятельство, чрезвычайное происшествие и т.д. В тех случаях, когда на предприятии есть необходимость постоянно работать на выходных, необходимо пересматривать рабочий график. Главное, чтобы общая продолжительность составляла не более 40 часов в неделю.

HR-эксперт Александр Белоус отмечает: отказаться от работы на выходных можно, однако мало кто это практикует. "Если мы говорим о сфере торговли, там просто работают по своему обычному графику. Тут главное найти консенсус между работодателем и работником", – рассказывает он.

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Зачастую, отмечает эксперт, украинцы соглашаются работать даже с нарушением своих трудовых прав для того, чтобы не вызывать на себя "гнев работодателя". Более того, если в коллективе уже существуют установленные правила, например, они по очереди работают на выходных, то новые сотрудники не осмеливаются, к примеру, требовать за это двойную оплату.

А если я оформлю отпуск на выходные. У меня эти дни "сгорят"?

Отпуск по закону, если он "затрагивает" официальные выходные в будние дни, продлевается. К примеру, если ваш отпуск затронул один дополнительный выходной, его продолжительность должна увеличиться на один день. И при этом не важно, был ли дополнительный выходной в середине, в начале или в конце отпуска – он автоматически продлевается на один день.

К слову, чтобы во время отпуска зарплата увеличилась, следует оформить его также и на выходные дни. Для примера, если стабильно получать зарплату в размере 10 тысяч гривен, то бухгалтер, рассчитывая "стоимость" одного календарного дня, совокупный доход за 12 месяцев (120 тысяч) разделит на количество рабочих дней – 365 минус 11 официальных выходных. Так, за один день отпуска при зарплате в 10 тысяч гривен заплатят 338,9 грн. Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривни.

Так, работник с такой зарплатой, который решил отдохнуть 7 дней и оформил себе отпуск на 5 рабочих дней, по итогам месяца получит 7726,5 гривни зарплаты плюс 1694,5 гривен за отпуск. В сумме зарплата в этом месяце составит 9421 гривню, вместо положенных 10 тысяч. Если же оформить отпуск на 5 будних дней + два выходных до отпуска + два выходных после него, то оплата отпуска составит уже 3050,1 гривни. А совокупная зарплата за месяц – 10 776 грн. То есть заработок увеличится на 776 грн. Если же оформить отпуск ровно на неделю (7 календарных дней), то размер зарплаты практически не изменится.

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"Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора", – говорится в Кодексе законов о труде. Работник имеет право взять отпуск, если со дня его трудоустройства прошло как минимум 6 месяцев. В обратном случае – только по согласию работодателя.

Отметим: если работодатель нарушил КЗоТ, на него можно пожаловаться в инспекцию труда. Если выходные дни не оплачивают, штраф за каждого сотрудника должен составить 41,7 тыс. грн.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
работаотпускзарплата
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