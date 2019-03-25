Украинцев ждут рекордные выходные: как не потерять зарплату и сколько заплатят

Украинцы в апреле будут отдыхать сразу пять дней подряд (с 27 апреля по 1 мая). Все эти дни работодатель обязан оплатить, а в случае, если оформить на этот период отпуск, его продолжительность должны увеличить.

OBOZREVATEL разобрался, как должны оплачиваться выходные в Украине и как оформить отпуск в апреле, чтобы заработать больше.

Главное:

в апреле украинцы будут отдыхать сразу 5 дней подряд; если работодатель заставит работать в выходной, это время должны оплатить по двойной ставке;

от работы на выходных можно отказаться;

если во время праздников взять отпуск, его продолжительность должны увеличить;

если работодатель нарушает закон, можно жаловаться в инспекцию труда.

Праздники это хорошо, но все равно заставят работать. Это законно?

Магазины, коммунальные предприятия, производства, несмотря на рекордные по продолжительности в этом году выходные, все равно продолжат свою работу. Значит, и часть украинцев вынуждены будут в официальные выходные продолжать трудиться.

В законе сказано: привлекать сотрудников к работе на выходных можно. Но при этом, если коллектив создал профсоюз, такую работу должны согласовать. И она должна отдельно оплачиваться.

Закон предлагает два варианта компенсации. Первый – предоставить дополнительный выходной за такую работу в любой другой день. Второй вариант – оплатить выходные по двойной ставке. Юрист Александр Плахотник отмечает: большинство работодателей работу на выходных считают "обычным делом", а если и оплачивают ее отдельно, то с нарушением закона.

"Если у вас зарплата раз в месяц. Поделите сумму на количество рабочих дней и умножьте на два. Ровно столько вам обязаны заплатить за работу на выходных", – поясняет юрист.

К примеру, в апреле у украинцев официально должен быть 21 рабочий день. При зарплате в 15 тыс. грн, стоимость одного дня составляет 714,2 грн. Если же в апреле работать на выходных, то сумма увеличится до 1428,5 грн. Правда, стоит учитывать, что это правило касается тех случаев, когда дополнительная работа приведет к тому, что вам придется вместо 21 дня, к примеру, работать 23 дня в апреле.

pixabay

То есть, если с учетом рабочего выходного месячная норма не превышена, за выходной вам должны заплатить 714,2 грн при месячной зарплате в 15 тыс. грн. Если же дополнительный день привел к тому, что норму вы перевыполнили, вместо 15 тысяч за один дополнительный день вам должны будут заплатить 16,4 тыс. за месяц.

"Работникам, получающим месячный оклад, рабочий день компенсируется в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы", – говорится в Кодексе законов о труде.

Можно ли отказаться от работы на выходных?

Закон разрешает работать на выходных только в конкретных случаях. Если, к примеру, в эти дни произошло непредвиденное обстоятельство, чрезвычайное происшествие и т.д. В тех случаях, когда на предприятии есть необходимость постоянно работать на выходных, необходимо пересматривать рабочий график. Главное, чтобы общая продолжительность составляла не более 40 часов в неделю.

HR-эксперт Александр Белоус отмечает: отказаться от работы на выходных можно, однако мало кто это практикует. "Если мы говорим о сфере торговли, там просто работают по своему обычному графику. Тут главное найти консенсус между работодателем и работником", – рассказывает он.

Зачастую, отмечает эксперт, украинцы соглашаются работать даже с нарушением своих трудовых прав для того, чтобы не вызывать на себя "гнев работодателя". Более того, если в коллективе уже существуют установленные правила, например, они по очереди работают на выходных, то новые сотрудники не осмеливаются, к примеру, требовать за это двойную оплату.

А если я оформлю отпуск на выходные. У меня эти дни "сгорят"?

Отпуск по закону, если он "затрагивает" официальные выходные в будние дни, продлевается. К примеру, если ваш отпуск затронул один дополнительный выходной, его продолжительность должна увеличиться на один день. И при этом не важно, был ли дополнительный выходной в середине, в начале или в конце отпуска – он автоматически продлевается на один день.

К слову, чтобы во время отпуска зарплата увеличилась, следует оформить его также и на выходные дни. Для примера, если стабильно получать зарплату в размере 10 тысяч гривен, то бухгалтер, рассчитывая "стоимость" одного календарного дня, совокупный доход за 12 месяцев (120 тысяч) разделит на количество рабочих дней – 365 минус 11 официальных выходных. Так, за один день отпуска при зарплате в 10 тысяч гривен заплатят 338,9 грн. Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривни.

Так, работник с такой зарплатой, который решил отдохнуть 7 дней и оформил себе отпуск на 5 рабочих дней, по итогам месяца получит 7726,5 гривни зарплаты плюс 1694,5 гривен за отпуск. В сумме зарплата в этом месяце составит 9421 гривню, вместо положенных 10 тысяч. Если же оформить отпуск на 5 будних дней + два выходных до отпуска + два выходных после него, то оплата отпуска составит уже 3050,1 гривни. А совокупная зарплата за месяц – 10 776 грн. То есть заработок увеличится на 776 грн. Если же оформить отпуск ровно на неделю (7 календарных дней), то размер зарплаты практически не изменится.

"Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора", – говорится в Кодексе законов о труде. Работник имеет право взять отпуск, если со дня его трудоустройства прошло как минимум 6 месяцев. В обратном случае – только по согласию работодателя.

Отметим: если работодатель нарушил КЗоТ, на него можно пожаловаться в инспекцию труда. Если выходные дни не оплачивают, штраф за каждого сотрудника должен составить 41,7 тыс. грн.

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