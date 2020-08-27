Украинцам пересчитают зарплаты: кому заплатят больше всех и как изменится рынок труда

В Украине из-за карантина произошла трансформация рынка труда. Работодатели больше не спешат заманивать ценные кадры высокими зарплатами, при этом в списке самых популярных специальностей оказались пиарщики и маркетологи, которыми еще совсем недавно был переполнен рынок.

О том, как изменятся зарплаты и кому легче всего будет найти работу в обозримом будущем, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с заработными платами в Украине

Большинство экспертов сходится во мнении: зарплаты украинцев расти будут в любом случае. К примеру, за 2021-й повышение составит 12,1%, говорится в опубликованном министерством развитии экономики консенсус-прогнозе.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Директор по персоналу Jooble Оксана Огневая более сдержана в своих оценках. Она считает, что рынок разделится на две группы сотрудников. "В общей динамике я бы не рискнула прогнозировать рост зарплат. Скорее, рынок разделит работников на две контрастные категории: высокооплачиваемых специалистов и тех, кто готов работать “за еду”. В какую категорию попадет каждый из нас – решать исключительно нам и это зависит от личной выносливости и желания развиваться", – поясняет Огневая.

Как будут расти зарплаты в Украине flickr.com

HR-эксперт Александр Белоус в комментарии OBOZREVATEL пояснил: комментировать такой рост без оценки инфляции бессмысленно. "Тут нужно обратить внимание на два момента. Первый – рост средней зарплаты не говорит о том, что пропорциональный рост будет и в вашем сегменте. Нужно учитывать, что размер и динамика зарплат зависят и от города, и от сферы работы. Второй момент – какая будет инфляция. Если зарплаты вырастут на 8%, а цены – на 12%, мы только обеднеем", – поясняет Белоус.

Аналитик Егор Комов добавляет: больше всего проблем будет в транспортной, туристической сферах. При этом во всем мире наблюдается снижение деловой активности, что негативно повлияет практически на весь бизнес.

"Рост заработных плат в любом случае будет происходить. Возможно будут проблемы в связи с тем, что из-за снижения спроса на украинскую рабочую силу за границей и роста количества безработных в стране ситуация, когда работодатели боролись за кадры, изменится. Теперь же соискателей больше, чем рабочих мест. И это позволяет снизить темпы роста заработных плат", – говорит Комов.

Какие профессии будут пользоваться спросом

Большинство компаний вынуждено обращаться к специалистам по маркетингу для того, чтобы полноценно освоить продажи в интернете из-за общей тенденции перехода покупателя в онлайн. Это повлияет и на рынок труда.

Расти спрос будет на:

антикризисных маркетологов;

пиарщиков;

программистов;

СММщиков;

курьеры.

"Считаю, что легче будет найти работу людям с высоким уровнем ответственности, умением планировать график, высокой трудоспособностью, адаптивностью и умением подстраиваться под ситуацию. Тяжелее будет сейчас и еще тяжелее в будущем тем людям, которые привыкли жить в размеренном режиме, в ожидании помощи от государства", – рассказывает Огневая.

Как уже писал OBOZREVATEL, традиционно наиболее востребованные и высокооплачиваемые вакансии – в сфере IT. Об этом говорится в данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов. Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения для программистов.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

Senior IOS developer c зарплатой 90 тыс. грн;

Senior Java developer c зарплатой 85 тыс. грн;

Senior Front-End developer c зарплатой 85 тыс. грн;

Team Lead PHP developer c зарплатой 80 тыс. грн;

Senior Javascrip developer c зарплатой 80 тыс. грн.

В будущем же восстановление рынка труда будет зависеть от динамики распространения коронавируса. Уже сейчас меняются бизнес-модели, адаптируясь к новым реалиям. "Мы привыкнем к формату удаленной работы, сможем работать из любой точки мира. Система государственных и политических институтов, система образования также будут постепенно меняться", – добавляет эксперт Jooble.

Зарплаты пересчитают и бюджетникам

Еще одна хорошая новость для работающих – в следующем году минималку повысят до 6000 грн с января и до 6500 грн с июля. Согласно данным НБУ, минималку получает треть всех штатных сотрудников.

А бывший министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL добавил: около 75% сотрудников малых и средних предприятий официально сидят на минималке. Все они как минимум официально получат прибавку.

Кроме того, традиционно минимальный оклад для бюджетников составляет 44,5% минимальной зарплаты. Если такое правило сохранят, то уже с января следующего года первый разряд увеличат с 2225 до 2670 грн. А оклад учителя, к примеру, может вырасти с 4050 до 4859 грн. Здесь важно отметить, что помимо голого оклада бюджетники также получают доплаты и выплаты за квалификацию, стаж, интенсивность работы и т.д.