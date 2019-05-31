В Украине грядут масштабные проверки: чего ждать от нового решения Кабмина 

Украинцев, которые получают денежную помощь от государства, будут проверять по-новому. Законопроект о верификации парламентом так и не принят, поэтому Кабинет министров своим постановлением утвердил новые механизм.

Вся информация о том, кто обращается в государственные органы с просьбой предоставить выплату, будет попадать в единую базу и проходить автоматическую проверку.

OBOZREVATEL разобрался, какие персональные данные будут собирать у украинцев и как будет проходить проверка по новым правилам.

Кого будут проверять

Все украинцы, которые хоть копейку получают от государства, должны проходить проверку. Причем, даже после ужесточения правил, украинцы все равно умудряются получать помощь, на самом деле не нуждаясь в ней.

И если с пенсионерами ситуация удовлетворительна – там обмануть систему без помощи чиновников практически невозможно. То с другими выплатами дела обстоят сложнее. Женщины специально не расписываются со своими фактическими мужьями, чтобы получать помощь в качестве матерей-одиночек. Субсидианты "забывают" указать в декларации реальный доход или вовсе сдают квартиру с уже оформленной "скидкой на коммуналку".

Как будут проверять pixabay.com

Министерство финансов ежегодно фиксирует десятки тысяч фактов нарушений.

Важно при этом понимать, что сама проверка не означает, что социальный инспектор постучится в квартиру или дом. Большая часть процессов происходит автоматически.

Как будут проверять

Согласно принятому Кабмином порядку, органы власти, к которым обращаются украинцы за помощью, получив документы и заявление, обязаны направить собранную информацию на специальную платформу.

Туда попадут следующие данные:

ФИО, серия и номер паспорта, дата и место рождения;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

сведения о зарегистрированном и фактическое место жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информация, подтверждающая право на получение помощи;

информация о банковских счетах.

Кроме того, если для оформления выплаты по закону необходимо еще какие-либо документы (регистрация в качестве переселенца, справка о составе семьи, о рождении ребенка, подтверждение регистрации в качестве переселенца и т.д), их также нужно отправить в базу.

Дальше информация из разных источников сопоставляется. Если в базе данных окажутся, например, сведения о покупке земельного участка стоимость в 55 тыс. грн, то в выплате субсидии однозначно откажут. Также есть и другие способы выявить возможных нарушителей.

"Верификация государственных выплат осуществляется в информационно-аналитической платформе, которая размещается на программно-аппаратном комплексе Минфина, путем проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов предоставления информации", – говорится в постановлении Кабмина.

Как долго будут проверять

Министерство финансов до 25 числа каждого месяца рассылает рекомендации тем, кто назначает такую помощь. Они могут рекомендовать исправить ошибки, назначить помощь или отказать в ней. У органа, который принимает окончательное решение (Пенсионный фонд, органы социальной защиты и т.д), есть 15 дней на то, чтобы проанализировать информацию и принять окончательное решение.

Верификация соцвыплат pixabay.com

"Минфин после получения информации о принятых решениях по результатам обработки рекомендаций органами, осуществляющими государственные выплаты, проводит мониторинг разработка рекомендаций, в том числе анализ их учета указанными органами", – говорится в постановлении.

Следующий шаг – принятие закона

В парламенте также на рассмотрении находится поданный Кабмином законопроект, который предполагает более жесткие проверки. Как и прописали в постановлении, вся собранная информация, если документ примут, должна будет подавать в единый реестр.

Проверять будут в три этапа: до того, как дать помощь, во время получения помощи и после. Согласно законопроекту, если, например, субсидиант начал зарабатывать больше и потерял право на скидку, Министерство финансов имеет право еще три года после этого следить за ним. "Разрешается верификация информации о реципиентах, которые не получают помощь в период до 3 лет", – говорится в законопроекте.

Если во время верификации обнаружили нарушение, Минфин должен обратиться к тому ведомству, которое назначило эту выплату. Это может быть Пенсионный фонд, Министерство социальной политики и т.д. После этого есть 15 дней, чтобы все еще раз сверить и принять решение, забирать помощь или это ошибка в реестре.

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Согласно документу, сумма неправомерно полученной помощи возвращается государству в установленном законами размере. Если речь идет о субсидии, то придется вернуть полную сумму незаконной скидки. Для примера, если украинец купил себе телевизор стоимость 50 999 грн (любая сумма от 50 тыс. грн), а до этого пополнил свою карту на 70 тыс. грн, Минфин может обнаружить такую покупку, субсидию снимут, а если выяснится, что деньги на телевизор украинец заработал в "тени", и его реальная зарплата 30 тыс., а не 4,2 тыс., как он задекларировал, то всю субсидию придется вернуть в бюджет.

Министерство финансов за несколько лет нашло миллионы потенциальных нарушителей среди льготников, пенсионеров и субсидиантов. Благодаря таким проверкам только за 2017-2018 гг. удалось сохранить 14 млрд бюджетных денег. "Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь - предоставляться адресно. Поэтому проведение верификации в интересах не только людей, которым действительно необходима помощь, но и всех честных налогоплательщиков", – цитирует пресс-служба ведомства замминистра Юрия Джигира.

Если законопроект примут, все украинцы будут проходить проверку до того, как им назначили помощь, во время получения такой помощи и после того, как помощь прекратится. Однако, примет ли закон действующий состав Рады, или следующий состав и примут ли вообще – не известно.

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