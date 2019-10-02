Украинцев ждет сюрприз с коммуналкой: у кого заберут субсидию в бюджет

В Украине всех субсидиантов (как и других получателей помощи от государства) верифицируют (проверят) в три этапа. В результате далеко не все семьи, которые претендуют на помощь от государства, смогут ее получить.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В специальном реестре будет храниться анкета на каждого. Причем закон защищает собранные данные. И если кто-либо ее передаст, например кредитной организации для обработки потенциальных клиентов, или мошенникам – за это придется нести ответственность по закону.

Подобные реестры существуют в разных органах власти и сейчас. К примеру, уже создали реестр субсидиантов. Разница в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет помощь от государства. Это упростит процедуру проверки.

Итак, в реестре будет храниться такая информация о человеке:

ФИО, пол, место и дата рождения;

паспортные данные и ИНН (если он есть);

где зарегистрирован, и где на самом деле проживает;

данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д.);

где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!