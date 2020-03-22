Украинцев ждет новый курс доллара: что будет с гривней из-за карантина и поможет ли самолет с валютой

В Украине курс доллара после роста до 28,3 грн/$ значительно замедлит свою динамику. Уже в ближайшую неделю, уверены аналитики, курс стабилизируется около 28 грн/$. С одной стороны, ухудшая экономическая ситуация, экономика из-за карантина теряет миллиарды, а с другой – цены на сырье на внешних рынках падают.

О том, что будет с курсом гривни в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара

"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

С 16 по 19 марта доллар сильно и устойчиво дорожал. Но уже 20 марта, благодаря интервенциям НБУ, доллар откатил назад. Сейчас активно обсуждается вероятность введения ЧП и воздействия этой меры на валютный рынок. Иосуб уверен: могут быть приняты практически любые меры карантинного характера, но работу валютного рынка это не затронет, и вводится специальные административные ограничения на валютном рынке не будут.

Что давит на гривню:

из-за запрета авиасообщения наличного доллара в стране не хватает;

спрос со стороны населения резко вырос;

цены на сырье, которое экспортирует Украина, на мировых рынках падает;

экономическая ситуация ухудшается из-за карантина, экономика теряет миллиарды.

Курс доллара

Давление на гривню также оказывает сложная ситуация на мировом финансовом рынке. Накануне, большинство валют продолжили падать против доллара США. Евро упало против доллара до 1,07 – минимумов с апреля 2017 года. Британский фунт обвалился на минимальные отметки за последние 35 лет. На фоне падения цен на нефть подешевели валюты сырьевых стран, РФ, Казахстана. Таким образом, для украинской продукции на внешних рынках значительно растет конкуренция.

"Вместе с тем, поддержка Нацбанка Украины позволяет гривне удерживать позиции. Вероятно, в ближайшее время национальная валюта попытается закрепится на отметке 28 грн за доллар", – уверен руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Карантинные меры, вызванные короновирусом, оказывают масштабное давление на экономическую активность, при этом налоговые и другие преференции бьют по бюджету. К примеру, КГГА подсчитала уже полученные прямые убытки в размере 1,5 млрд гривен. В период высоких выплат по внешним обязательствам, падению поступлений валютной выручки и отсутствия поддержки инвесторов – это становится тяжелой ношей для падающей экономики.

Чтобы компенсировать нехватку наличного доллара, уже в ближайшие дни в Украину должен прибыть самолет с валютой из США.

Что происходит в экономике

Сейчас Украина ждет поддержки от международных партнеров. С МВФ вроде как почти договорились (осталось принять два закона). "Мы ведем переговоры уже по нескольким направлениям на постоянной основе. Говорим о том, чтобы ускорить получение новой программы расширенного финансирования, о которой мы договаривались еще в прошлом году. Украина практически выполнила свои обязательства. Мы надеемся, что Верховная Рада проголосует два законопроекта, принятие которых было предварительным условием", – заявил глава НБУ Яков Смолий. Речь идет о $5,5 млрд.

Есть и другие программы (выделяют на борьбу с коронавирусом), но там покамест нет информации ни по суммам, ни по срокам.

Также в НБУ надеяться получить кредиты и финансовую помощь от Всемирного банка, Европейской комиссии.

Первый заместитель Смолия Екатерина Рожкова также заявила: для банков открыли программы рефинансирования. То есть они могут получить поддержку от НБУ. Более того, регулятор решил снизить требования и отменить на время карантина стресс-тесты. Это значит, что банки не будут подвергаться усиленным проверкам.

Если говорить в общем о ситуации в экономике, то можно подытожить:

цены на зерно уже снижаются, но ситуация не критическая;

для банков наступили тяжелые времена, но они справятся. Мол, в 2014 г. было еще хуже;

как только карантин и пандемия коронавируса закончится, ситуация восстановится.

"Мы считаем, что курс не может двигаться в одном направлении. Безусловно, курс будет разворачиваться, он не будет стоять на месте. Важными для этой уверенности могут быть положительные новости", – заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал