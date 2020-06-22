Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики спрогнозировали стоимость

В Украине курс доллара до конца июня может вырасти на 20-25 коп. и достичь отметки в 27 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что на доллар может подорожать с 26,75 грн/$ до 27 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн", – прогнозирует Иосуб.

Новости о том, что МВФ предполагает выделить второй транш средств в рамках программы stand-by в сентябре не оказали влияния на рынок, добавляет руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Рынок внимательно следит за ситуацией с распространением короновируса и решениями властей по ужесточению карантина. Очевидно, что экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина. Также, рынок следит за ситуацией вокруг НБУ, который находится под критикой парламента. Любая смена в Нацбанке может негативно сказаться на ситуации на рынке, ускорив выход нерезидентов", – отмечает Шевчишин. По его оценкам, гривня в ближайшую неделю будет колебаться в диапазоне 26,6-26,9 грн/$.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, часть экономистов прогнозируют значительное падение доллара уже в ближайшие несколько лет. Американская валюта рискует потерять свои позиции в мире, и если это произойдет резко, импорт в Украине может значительно подорожать.