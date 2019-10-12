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12 октября • обновлено в 10:17
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Украинцев ждет неприятный сюрприз: в "Нафтогазе" рассказали, кому не включат отопление

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В Украине предприятия, которые поставляют украинцам тепло, получат газ для отопительного сезона только при условии, если имеют уровень расчета с "Нафтогазом" не менее 90%. Эту норму не выполнили в Нижине, Чернигове, Шепетовке, Смеле, Кривом Роге.

Об этом в комментарии gazeta.ua заявил заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк. По его словам, наиболее проблемные – государственные ТЭЦ. Чтобы урегулировать ситуацию, правительство уменьшило для них требования по расчетов с 90% до 60%. Однако уровень расчетов ГП "Криворожская теплоцентраль" остается на уровне 56%.

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"Проблемы остаются в Смеле. В прошлом году коммерческая компания эксплуатировала местное теплокоммунэнерго. Фактически накапливала долги и выводила деньги. Вопрос до сих пор не решили, потому город не выполняет договор о реструктуризации старого долга", – резюмирует Алексей Хабатюк.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины задалось целью уменьшить потери при потреблении тепла, горячей воды и отопления, а также других ресурсов в домах украинцев на 20%.

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Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" долги коммунальные услуги
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел
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70rus xxx
70rus xxx
Да все нормально,зима теплой ожидается.Да и-"Ми ни замирзним".
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