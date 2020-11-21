Украинцев ждет масштабный перерасчет пенсий: как повысят и кто останется без прибавки

В Украине в марте пенсии в среднем повысят на 11%. При этом те украинцы, которые имеют мало стажа или низкий коэффициент заработка, могут остаться без перерасчета.

Повышение предусмотрено законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании. В этом году "Слуги народа" заявили о том, что перерасчет проведут сразу, как получат обновленные данные о росте зарплат – в марте 2021 года.

Как будут считать. Размер пенсии по формуле (то есть без надбавок) повысят на определенный процент. Этот процент – сумма от половины инфляции и половины от средней динамики роста зарплат за прошедшие три года. Ориентировочно это около 11%.

Кто получит меньше. Учитывая, что повышают расчетный размер пенсии, то относительно полной выплаты повышение может быть меньше, чем 11%. К примеру, предположим, что ваша полная пенсия – 2 тыс. грн. Из них 172 грн – надбавка за стаж. В результате размер прибавки составит не 11% от 2 тыс., а 11% от 1,8 тыс. грн (2 тыс. минус 172 грн).

Кто вообще ничего не получит. Без прибавки останутся те украинцы, которые по формуле должны получать как минимум на 11% меньше прожиточного минимума. По закону их выплату повышают до минимальной пенсии (сейчас 1712 грн). Но 11% будут добавлять не к той пенсии, которую вы получаете, а к той, на которую вы заработали. И если даже после повышения на 11% ваша пенсия все равно не будет больше минимальной, вы, как и прежде, будете получать минималку.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.