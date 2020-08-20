Украинцев ждет еще один перерасчет пенсий в 2020-м: кто получит почти на 600 грн больше

В Украине с 1 декабря минимальную пенсию повысят на 57 грн – до 1769 грн. При этом те украинцы, которые получают максимальную выплату, смогут рассчитывать на прибавку в размере 570 грн.

Соответствующее повышение уже заложено в бюджете страны на 2020 года. Как подсчитал OBOZREVATEL, оно коснется несколько сотен тысяч человек. В первую очередь на прибавку могут рассчитывать те, кто из-за низких зарплат или невысокого стажа не заработал даже на минимальную выплату.

Так, согласно закона, все украинцы, которые уже вышла на пенсию, должны получать не меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 1712 грн, а уже с декабря – 1769 грн. Есть также ограничение и по максимальной выплате – не больше 10 прожиточных минимумов. Сейчас 17 тысяч 120 грн, а с 1 декабря – 17 тысяч 690 грн.

Следующее пидвиження ожидается уже в 2021-м. В марте надбавка составит 15%. Также на рост пенсий повлияет и повышение минимальной зарплаты в следующем году. Вырастет пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, по закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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