Украинцев заставят по-новому заплатить налоги за квартиры: у кого суммы вырастут в разы

В Украине кардинально изменят подход к расчету налога на недвижимость. Если сейчас "норма", за которую не нужно платить государству, привязана к площади, то по новым правилам налог будет зависеть от стоимости жилья. В результате даже за небольшую недвижимость в дорогих районах придется ежегодно платить в бюджет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В отдельных случаях суммы в налоговых уведомлениях могут вырасти в несколько раз. К примеру, по действующим правилам, в Киеве за квартиру в 70 квадратов стоимостью 1,2 млн грн нужно заплатить налог на недвижимости в размере 708,4 грн. А по новым правилам – 2400 грн. За такую же квартиру, но стоимостью 2 млн грн (к примеру, жилье находится в центре) по действующим правилам нужно заплатить те же 708,4 грн, а по новым правилам – 4 000 грн.

Отметим, указанные изменения – всего лишь проект закона. Его разработал глава профильного комитета Даниил Гетманцев. Сейчас документ обсуждают в Ассоциации городов, а после доработки в комитете вынесут на голосование в зал. При этом стоит отметить, что даже после принятия новшества смогут вступить в силу только с 2022 года. До этого момента нужно подготовить базу и обновить кадастровую стоимость всех квартир и домов в стране.

Вместе с тем предлагают пересмотреть и налог на машины. Сейчас он взимается с авто стоимостью от 375 минималок, а по новым – от 200. Для понимания, по старым правилам со следующего года нужно платить с авто стоимостью 2,25 млн грн, а по новым – 1,2 млн грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).