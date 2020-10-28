Украинцев заставят по-новому платить за квартиры: проверят стоимость недвижимости и насчитают налог

В Украине хотят изменить налог на недвижимость – если сейчас платить нужно только тем, кто владеет квартирами или домами большой площадью, то по новым правилам взимать процент будут с тех, кто живет в дорогих апартаментах.

О том, как и для кого могут пересмотреть налог на недвижимость в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что и зачем хотят изменить

В Украине налог на недвижимость платят только те, кто живет в квартирах от 60 квадратов и в домах от 120 кв.м. При этом по закону местные советы могут увеличить норму, то есть брать деньги только с тех, чьи квартиры имеют площадь от 70, а не 60 кв.м (в меньшую сторону менять нельзя).

Ставка налога – не больше 1,5% минималки за каждый квадрат. Как и в случае с площадью, местная власть может собирать меньше налогов и снижать налог (но не повышать). В комментарии OBOZREVATEL глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Верховной Раде готовят кардинальные изменения: хотят оценивать не метраж, а стоимость жилья.

Для этого используют кадастровый реестр. Он есть, но его нужно обновить и актуализировать. Тогда чиновники проверят стоимость жилья каждого украинца и пришлют квитанции тем, у кого дорогие квартира или дом. "К примеру, если у вас трехэтажный дом в предместье Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взимать налог исходя из стоимости жилья", – рассказал Гетманцев.

Платить налог будут те, чей дом или квартира стоят выше пороговой суммы. "Мы должны определить эту сумму, и она будет соответствовать потребностям и маленьких городов. Цифра есть, но я пока не хочу ее озвучивать и пугать людей", – сказал Гетманцев.

Как считают сейчас? Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив, и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов, это 2833 грн.

OBOZREVATEL Налог на недвижимость в Украине

Если квартира сдается в аренду, заплатить придется больше. Если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет. Кроме того, еще 19% по закону нужно платить с каждого ежемесячного платежа за аренду. К примеру, если вы сдаете жилье и зарабатываете на этом 10 тыс. грн в месяц, 1,9 тыс. придется отдать в бюджет в счет налогов.

Правда, сейчас если самостоятельно не обратиться в налоговую службу по месту регистрации и не подать декларацию с указанием размера дополнительно полученной прибыли, налог платить не придется.

К чему приведут нововведения

Любые нововведения в первое время приводят к проблемам, отмечает налоговый адвокат Ольга Николаенко. Недостатки в действующей системе действительно есть: даже в большой квартире можно оформить право собственности на несколько членов семьи и не платить налог, но несмотря на это система все равно работает.

"Важно отметить, что сейчас местные советы могут принимать решение и о ставки налога, и о площади жилья, с которой не взымают налог. Возможно, сейчас хотят централизовать принятие решений. Есть проблемы и с грамотностью. Знаю случаи, когда люди получали квитанции с опозданием и вынуждены были оплачивать не только налог, но и пеню", – рассказывает адвокат.

Если платить налог исходя из стоимости недвижимости, цены будут постоянно меняться, добавляет аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер. Так, одно из старейших агентств недвижимости в мире – Knight Frank Group опубликовало список городов с самым высоким темпом роста цен на жилье в 2020 году и Киев занял в нем 11 место с цифрой в 11,2%. В других регионах страны ситуация схожая. Причем, растет не только "вторичка", но и "первичка" из-за большого числа импортных стройматериалов, активно дорожающих из-за роста курса.

"Не думаю, что это хорошая идея. В отличии от европейских стран, в Украине крайне волатильная валюта... К тому же стоит ожидать бесконечных споров на тему справедливой кадастровой оценки с требованием пересмотреть ее в меньшую сторону со стороны населения и в большую со стороны органов власти", – поясняет эксперт.

К слову, налог на недвижимость существует практически во всех странах ЕС. Чаще всего его платят исходя из кадастровой собственности. Минимальная ставка составляет около 1%. К примеру, если вы владеете большой квартирой и она стоит $60 тысяч, придется раз в год заплатить $600.