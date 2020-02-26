Украинцев заставляют платить за отопление в два раза больше: как насчитали

В Украине часть семей получили в феврале платежку за тепло с суммой в два раза выше, чем в прошлом месяце или даже за январь 2019-го. К примеру, в январе за горячие батареи в своей квартире семья Мокиенко выложила 2,7 тыс. грн, хотя за декабрь было ровно в два раза меньше – 1,3 тыс.

По данным, которые указали в платежке, в прошлом месяце семья потребила 1 Гкал, в этом – ровно в два раза больше, об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Что интересно, поменялась и общая отапливаемая площадь. В некоторых случаях она выросла в два раза, а в других наоборот – снизилась.

Глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко рассказывает: причин для роста платежей может быть несколько:

в доме непроверенный счетчик, поэтому его показатели поставщик не засчитал. Платить пришлось по объемам потребления в прошлом году;

показатели в позапрошлом месяце снимались 23 числа, а в прошлом – в конце;

в январе температура воздуха снизилась на 2 градуса.

В Киевтеплоэнерго объяснили так: разница в платежках за отапливаемую площадь связана с тем, что в доме несколько счетчиков. В платежке отражена площадь, привязанная к конкретному счетчику. Начисление проведены корректно, а киевляне платят только за потребленное тепло в вашей квартире, а также за места общего пользования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стали получать очередные платежки за коммуналку. Суммы за отопление шокируют – иногда они больше в четыре раза, чем за декабрь. В мэрии уверяют, что это еще со скидками.

Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно.

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