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26 февраля • обновлено в 06:05
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Украинцев заставляют платить за отопление в два раза больше: как насчитали

1.7т
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В Украине часть семей получили в феврале платежку за тепло с суммой в два раза выше, чем в прошлом месяце или даже за январь 2019-го. К примеру, в январе за горячие батареи в своей квартире семья Мокиенко выложила 2,7 тыс. грн, хотя за декабрь было ровно в два раза меньше – 1,3 тыс.

По данным, которые указали в платежке, в прошлом месяце семья потребила 1 Гкал, в этом – ровно в два раза больше, об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Что интересно, поменялась и общая отапливаемая площадь. В некоторых случаях она выросла в два раза, а в других наоборот – снизилась.

Украинцев заставляют платить за отопление в два раза больше: как насчитали

Новости
Киевлянке пришла платежка на 53 тысячи за тепло: названы причины

Глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко рассказывает: причин для роста платежей может быть несколько:

  • в доме непроверенный счетчик, поэтому его показатели поставщик не засчитал. Платить пришлось по объемам потребления в прошлом году;

  • показатели в позапрошлом месяце снимались 23 числа, а в прошлом – в конце;

  • в январе температура воздуха снизилась на 2 градуса.

В Киевтеплоэнерго объяснили так: разница в платежках за отапливаемую площадь связана с тем, что в доме несколько счетчиков. В платежке отражена площадь, привязанная к конкретному счетчику. Начисление проведены корректно, а киевляне платят только за потребленное тепло в вашей квартире, а также за места общего пользования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве стали получать очередные платежки за коммуналку. Суммы за отопление шокируют – иногда они больше в четыре раза, чем за декабрь. В мэрии уверяют, что это еще со скидками.

Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно.

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Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги тарифы тепло
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
За транспортировку платить не нужно!!это не законно и пока с вами не заключат договор все выплаты это чистый обман!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, Погоди, скоро скажут что за доставку электроэнергии до розетки тоже надо платить, за доставку воды к кранам тоже платить надо)
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