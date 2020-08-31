Украинцев за долги смогут отключать от газа: как вернуть коммунальную услугу

Кабинет министров разрешил отключать газ. Соответствующие изменения в "Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа" приняли в середине августа. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовом потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие исключили.

OBOZREVATEL решил разобраться, что делать, если вы потеряли поставщика.

Как можно потерять поставщика?

В условиях свободного рынка газа потребитель может остаться без поставщика по разным причинам, в том числе и по тем, которые от него не зависят. К примеру:

поставщик не продлевает договор по истечении срока его действия;

поставщик обанкротился;

лишился лицензии;

столкнулся с техническими проблемами, которые помешают ему оказывать услугу;

решил прекратить работу в этом бизнесе;

клиент отказывается оплачивать счета в срок.

Последняя причина сейчас – самая распространенная. Из-за неуплаты компании могли и до этого отключить газ потребителю, но после погашения долга – подключали обратно. Теперь же они имеют возможность просто отказаться работать с недобросовестными клиентами, это прописано и в договорах с поставщиками. При этом они не могут принимать решение в один момент. Если поставщик больше не хочет или не может работать с потребителем, то должен предупредить его за 30 дней.

Что делать, если поставщик отказал в услуге?

У клиентов, от которых отказывается поставщик, вариантов дальнейших действий немного. Так или иначе, но они должны выбрать новую компанию, а для этого изучить предложения на рынке. На время, пока потребитель выбирает, он обслуживается поставщиком последней надежды (ПОНом), который будет поставлять ему газ на протяжении 60 дней.

К слову, если поставки прекратили из-за долгов, то сразу же заключить договор с новым поставщиком не получится.

"Если поставка природного газа была ограничена по причине долгов, то возобновление поставок может быть только после подачи предыдущим поставщиком уведомления на операторов газораспределительных сетей о погашении задолженности, – сообщает CEO независимого провайдера газа и электроэнергии ETG.UA Владимир Шведкий. – При этом потребитель обязан предоставить новый договор с поставщиком природного газа, чтобы его вновь подключили к сети".

Что такое поставщик последней надежды?

После потери поставщика клиент должен остаться с ресурсом газа. Для этого на рынке будет работать поставщик последней надежды (ПОН). Это своеобразная страховка для потребителя. ПОН может работать с клиентами всего 60 дней. За это время они должны найти себе постоянного поставщика. Если найти не смогут – газ отключат.

Министерство энергетики уже провело тендер на место поставщика последней надежды, и выиграла его "Газотранспортная компания "Нафтогаз Украины". Они будут исполнять функции ПОН в последующие три года. Как сообщает директор компании Максим Рабинович, до конца августа клиентам нужно самим обращаться к ним и заключать договор на 60 дней. Но с начала сентября переход на ПОН будет осуществляться автоматически. К слову, поставлять газ он будет с нулевой наценкой.

"Поставщик последней надежды не конкурирует с другими ценой. – объясняет условия сотрудничества Максим Рабинович. - Его цена формируется так, чтобы у клиента, который к нему перешел, не было ценового шока. Когда один поставщик, к примеру, становится банкротом, и клиенты идут к ПОН, вины клиента в этом нет. Потому он не должен платить больше чем в среднем по рынку. В целом ПОН – это лакмусовая бумажка. Если к нему приходят клиенты, это значит, что рынок работает не так, как нужно".

Просрочил оплату на месяц: могут ли разорвать договор за небольшую задолженность?

Да, такой риск есть. Все зависит от того, что прописано в договоре с поставщиком и насколько он заинтересован в сотрудничестве, объясняет Владимир Шведкий:

"В условиях конкуренции я не думаю, что сбытовые компании будут заинтересованы в потере клиентского портфеля, а потому расторгать досрочно договора при наличии небольшой задолженности с их стороны нелогично. Хотя, анализируя рынок поставок газа, мы видим, что далеко не каждый поставщик выбирает стратегию клиентоориентированного бизнеса и поэтому, со стороны некоторых сбытовых компаний-монополистов можно ожидать завышенные требования по погашению даже незначительных задолженностей".

За рыночные условия в вопросах поставки газа выступает и Максим Рабинович: ""Те, кому нужна помощь от государства, должны получать ее через субсидии и льготы. Другие же, кто не получает льгот, должны оплачивать услуги без задержек".

Поставщики постоянно отказывают из-за плохой истории платежей, есть ли выход?

Сейчас единой базы потребителей газа нету. Но ее планируют создать в ближайшем будущем. Тогда всем поставщикам будет доступна история потребления и платежей клиента. Те, кто не привык платить вовремя, могут столкнуться с трудностями в выборе поставщика, ведь терпеть убыток никто не хочет.

Если у поставщика есть вопросы к платежеспособности клиента, но он в нем все-таки заинтересован, то компания может предложить потребителю, к примеру, не постоплату, как принято сейчас, а поставки по предоплате. В то же время Владимир Шведкий уверен, что появятся и те потребители, которые вообще не смогут найти себе поставщика из-за плохой долговой истории.

"В условиях свободного рынка любой товар должен быть оплачен, и газ не исключение. Я думаю, что государству следует озаботиться тем, чтобы малоимущие слои населения могли рассчитывать на определенную помощь в оплате. Здесь могут быть актуальными и льготные кредиты, которые будут покрывать накопившуюся задолженность, и государственные субсидии, и, возможно, специальные фонды", – советует он.

Напомним, свободно выбирать поставщика газа украинские семьи могут с 1-го августа. С того же момента нету и ПСО (обязательств "Нафтогаза" поставлять газ населению). Цену на газ отныне регулирует рынок.