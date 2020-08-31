Украинцев за долги смогут отключать от газа: как вернуть коммунальную услугу

В Украине изменили правила поставок газа
За долги поставщики могут перекрыть голубое топливо
По новым правилам все поставщики могут предлагать разные цены на газ
Что делать, если остались без газа.
Кабинет министров разрешил отключать газ. Соответствующие изменения в "Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа" приняли в середине августа. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовом потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие исключили.
OBOZREVATEL решил разобраться, что делать, если вы потеряли поставщика.
В условиях свободного рынка газа потребитель может остаться без поставщика по разным причинам, в том числе и по тем, которые от него не зависят. К примеру:
поставщик не продлевает договор по истечении срока его действия;
поставщик обанкротился;
лишился лицензии;
столкнулся с техническими проблемами, которые помешают ему оказывать услугу;
решил прекратить работу в этом бизнесе;
клиент отказывается оплачивать счета в срок.
Последняя причина сейчас – самая распространенная. Из-за неуплаты компании могли и до этого отключить газ потребителю, но после погашения долга – подключали обратно. Теперь же они имеют возможность просто отказаться работать с недобросовестными клиентами, это прописано и в договорах с поставщиками. При этом они не могут принимать решение в один момент. Если поставщик больше не хочет или не может работать с потребителем, то должен предупредить его за 30 дней.
У клиентов, от которых отказывается поставщик, вариантов дальнейших действий немного. Так или иначе, но они должны выбрать новую компанию, а для этого изучить предложения на рынке. На время, пока потребитель выбирает, он обслуживается поставщиком последней надежды (ПОНом), который будет поставлять ему газ на протяжении 60 дней.
К слову, если поставки прекратили из-за долгов, то сразу же заключить договор с новым поставщиком не получится.
"Если поставка природного газа была ограничена по причине долгов, то возобновление поставок может быть только после подачи предыдущим поставщиком уведомления на операторов газораспределительных сетей о погашении задолженности, – сообщает CEO независимого провайдера газа и электроэнергии ETG.UA Владимир Шведкий. – При этом потребитель обязан предоставить новый договор с поставщиком природного газа, чтобы его вновь подключили к сети".
После потери поставщика клиент должен остаться с ресурсом газа. Для этого на рынке будет работать поставщик последней надежды (ПОН). Это своеобразная страховка для потребителя. ПОН может работать с клиентами всего 60 дней. За это время они должны найти себе постоянного поставщика. Если найти не смогут – газ отключат.
Министерство энергетики уже провело тендер на место поставщика последней надежды, и выиграла его "Газотранспортная компания "Нафтогаз Украины". Они будут исполнять функции ПОН в последующие три года. Как сообщает директор компании Максим Рабинович, до конца августа клиентам нужно самим обращаться к ним и заключать договор на 60 дней. Но с начала сентября переход на ПОН будет осуществляться автоматически. К слову, поставлять газ он будет с нулевой наценкой.
"Поставщик последней надежды не конкурирует с другими ценой. – объясняет условия сотрудничества Максим Рабинович. - Его цена формируется так, чтобы у клиента, который к нему перешел, не было ценового шока. Когда один поставщик, к примеру, становится банкротом, и клиенты идут к ПОН, вины клиента в этом нет. Потому он не должен платить больше чем в среднем по рынку. В целом ПОН – это лакмусовая бумажка. Если к нему приходят клиенты, это значит, что рынок работает не так, как нужно".
Да, такой риск есть. Все зависит от того, что прописано в договоре с поставщиком и насколько он заинтересован в сотрудничестве, объясняет Владимир Шведкий:
"В условиях конкуренции я не думаю, что сбытовые компании будут заинтересованы в потере клиентского портфеля, а потому расторгать досрочно договора при наличии небольшой задолженности с их стороны нелогично. Хотя, анализируя рынок поставок газа, мы видим, что далеко не каждый поставщик выбирает стратегию клиентоориентированного бизнеса и поэтому, со стороны некоторых сбытовых компаний-монополистов можно ожидать завышенные требования по погашению даже незначительных задолженностей".
За рыночные условия в вопросах поставки газа выступает и Максим Рабинович: ""Те, кому нужна помощь от государства, должны получать ее через субсидии и льготы. Другие же, кто не получает льгот, должны оплачивать услуги без задержек".
Сейчас единой базы потребителей газа нету. Но ее планируют создать в ближайшем будущем. Тогда всем поставщикам будет доступна история потребления и платежей клиента. Те, кто не привык платить вовремя, могут столкнуться с трудностями в выборе поставщика, ведь терпеть убыток никто не хочет.
Если у поставщика есть вопросы к платежеспособности клиента, но он в нем все-таки заинтересован, то компания может предложить потребителю, к примеру, не постоплату, как принято сейчас, а поставки по предоплате. В то же время Владимир Шведкий уверен, что появятся и те потребители, которые вообще не смогут найти себе поставщика из-за плохой долговой истории.
"В условиях свободного рынка любой товар должен быть оплачен, и газ не исключение. Я думаю, что государству следует озаботиться тем, чтобы малоимущие слои населения могли рассчитывать на определенную помощь в оплате. Здесь могут быть актуальными и льготные кредиты, которые будут покрывать накопившуюся задолженность, и государственные субсидии, и, возможно, специальные фонды", – советует он.
Напомним, свободно выбирать поставщика газа украинские семьи могут с 1-го августа. С того же момента нету и ПСО (обязательств "Нафтогаза" поставлять газ населению). Цену на газ отныне регулирует рынок.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram