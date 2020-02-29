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29 февраля • обновлено в 11:55
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Украинцев в марте ждет новый курс доллара: аналитик озвучил прогноз

3.3т
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В Украине курс доллара в марте может достичь психологической отметки в 25 грн/$. При этом при позитивном сценарии валюта может опуститься до отметки в 24 грн/$.

О этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Март, вероятнее всего, доллар проведет в диапазоне 24-25 грн, причем будет тяготеть к середине этого коридора", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "В более долгосрочной перспективе курс также еще не определился с направлением", – поясняет эксперт.

Украинцев в марте ждет новый курс доллара: аналитик озвучил прогноз

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Незначительное и разнонаправленное изменение курсов свидетельствует о том, что валюта нашла свое равновесие вблизи текущих уровней. Примечательно, что эта стабильность гривни демонстрируется тогда, когда большинство валют развитых стран к доллару падают. Так, евро опустился к доллару до уровня весны 2017 года. А австралийский доллар и вовсе рухнул до 11-летних минимумов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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