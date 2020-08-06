Украинцев предупредили об отключении от газа в 2021 году

В Украине некоторые облгазы начали предупреждать клиентов, что с 2021 года тех, у кого нет счетчиков, могут отключать от газоснабжения.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Это объяснили невыгодностью поставок без приборов учета. В частности, предупреждение о возможном прекращении газоснабжения было обнародовано на сайте "Николаевгаза" 3 августа.

Там отметили, что многие их клиенты отказываются устанавливать счетчики, поскольку им выгоднее платить по средней норме потребления (сейчас – 3,28 кубометра на человека, если есть горячее водоснабжение, и 5,39 кубов, если нема), чем за фактически потребленные объемы.

"Хотим предупредить наших клиентов – если до конца года они не обратятся к нам с просьбой установить прибор учета газа за счет компании, им все равно придется это сделать, как того требует Закон, чтобы не остаться без газа, но со следующего года уже за свой счет", – сказал коммерческий директор "Николаевгаза" Виталий Нестеренко.

Эксперты говорят, что на деле до перекрытия вентиля может и не дойти, но риск, что газовщики выполнят требование закона, все равно есть.

"Норма закона предусматривает, что с января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, нельзя поставлять газ. Вместе с этим сейчас идет "баталия" за то, чтобы такие потребители платили по нормам потребления, а также об их объеме. С этим у нас полный коллапс. Здесь большая вина НКРЭКУ и недоработки правительства. Однако у меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат", – сказал народный депутат (фракция "Батькивщина"), первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы с 1 августа смогут покупать газ по разным тарифам, цены будут отличаться зависимо от поставщика и регулярно пересматриваться. А тем, кто захочет покупать голубое топливо у конкурентов, достаточно будет отправить уведомление.