Украинцев начнут отключать от газа уже в 2021 году: кому грозит и как избежать

В Украине в 2021 году могут отключать потребителей газа без счетчиков . Коллаж Обозревателя

В Украине некоторые облгазы начали предупреждать клиентов, что с 2021 года тех, у кого нет счетчиков, могут отключать от газоснабжения. Это объяснили невыгодностью поставок без приборов учета. Эксперты говорят, что на деле до перекрытия вентиля может и не дойти, но риск, что газовщики выполнят требование закона, все равно есть.

OBOZREVATEL разобрался, чего ждать потребителям в следующем году.

Предупреждение о возможном прекращении газоснабжения было обнародовано на сайте "Николаевгаза" 3 августа.

Там отметили, что многие их клиенты отказываются устанавливать счетчики, поскольку им выгоднее платить по средней норме потребления (сейчас – 3,28 кубометра на человека, если есть горячее водоснабжение, и 5,39 кубов, если нема), чем за фактически потребленные объемы.

Однако если люди не успеют установить счетчики до конца года, то могут вообще остаться без газа.

"Хотим предупредить наших клиентов – если до конца года они не обратятся к нам с просьбой установить прибор учета газа за счет компании, им все равно придется это сделать, как того требует Закон, чтобы не остаться без газа, но со следующего года уже за свой счет", – сказал коммерческий директор "Николаевгаза" Виталий Нестеренко.

Параллельно с этим в этом же сообщении компании озвучен несколько иной тезис: "Отказ от установления счетчика считается нарушением Кодекса газораспределительных систем и предусматривает перевод на предельные нормы потребления".

Противоречивые последствия

При этом в законе "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" прямо указывается, что потребителям, у которых нет счетчиков, в 2021 году газ поставляться не будет (то есть ни о каких предельных нормах, о которых упомянули в "Николаевгазе" речь не идет).

Как пояснил OBOZREVATEL народный депутат, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко, такое противоречие действительно есть.

"Норма закона предусматривает, что с января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, нельзя поставлять газ. Вместе с этим сейчас идет "баталия" за то, чтобы такие потребители платили по нормам потребления, а также об их объеме. С этим у нас полный коллапс. Здесь большая вина НКРЕКП и недоработки правительства. Однако у меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат" – сказал Кучеренко.

По оценке эксперта по энергетическим вопросам Юрия Корольчука, домохозяйств, в которых еще нет счетчиков газа, в Украине около 300 000 (по состоянию на май 2020 в СМИ называли цифру около 1 миллиона).

Могут загнать в долги

Експерт по энергетическим вопросам Мария Яковлева указала на риск, который существует, если потребителей, у которых нет счетчиков, заставят платить по граничному тарифам.

"В законе о коммерческом учете газа указано, что бытовые потребители могут потреблять его без счетчика (по расчетной нормой) до 1 января 2021 года. После этого потребителей должны перевести на предельную (максимальную) норму. Она очень завышена (если нет горячего водоснабжения, то это 18,3 кубометра газ на человека в месяц). Субсидия не покрывает этот тариф, поэтому у людей могут возникнуть долги, после чего этих потребителей действительно могут отключить", – сказала OBOZREVATEL Яковлева.