Штрафы за отсутствие автогражданки: к чему приводят "дырявые" законы и какой урок стоит извлечь "Слуге народа"

В Украине еще во времена президентства Леонида Кучмы приняли закон об автогражданке. Но уже тогда законодатели прописали закон так, что в нем остались целые "дыры". В ситуации, когда правила принимают не профессионалы из сферы, даже позитивные новшества приводят к коллапсу системы.

О том, какие последствия имеет "дырявый" закон и какой урок из этого стоит извлечь "Слуге народа" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

автостраховка в Украине обязательна, но проверить ее наличие очень сложно;

страховка дает гарантию компенсации тем, кто пострадает от водителя;

законодатели создали коллизию, фактически запретив проверять полис без протокола о нарушении ПДД;

отсутствие автогражданки – нарушение ПДД, но чтобы его подтвердить, нужно нарушить другие правила дорожного движения;

суды отменяют штрафы за отсутствие ОСАГО из-за "дырявого" закона.

Страховки нет, но наказать за это нельзя

В законе "Об обязательном страховании…" четко сказано: каждый водитель обязан гарантировать компенсацию возможного ущерба, который он может нанести другому авто или пешеходу. И эта гарантия – оформленная страховка. Зачастую никак иначе, кроме страховки, добиться средств от виновника аварии невозможно. Даже если получить решение суда, то по статистике шансы его выполнить мизерные. К примеру, в 2018-м удалось реализовать только 77 тыс. решений. Это меньше четверти от общего количества.

Обязательное страхование – гарантия, что внимательный водитель, который нанес кому-либо ущерб, компенсирует его через страховку. Закон об обязательном страховании работает еще с 2005-го. Однако законодатели прописали его так, что контролировать выполнение правил очень сложно.

Так, в 21 статье закона указали всего два случая, при которых можно проверить страховку: при оформлении протокола о нарушении правил дорожного движения и при оформлении ДТП. Юрист Александр Плахотник добавляет: закон о полиции, к примеру, дает право "копу" потребовать показать права без оформления постановления, достаточно всего лишь иметь "подозрение о возможном нарушении". В таком случае, считает юрист, было бы логично разрешить требовать показать и полис автострахования.

И если еще 15 лет назад в законах создавали дырки, из-за которых страдает вся система до сих пор, что уж говорить о новых законодателях, львиная доля которых не имеет никакого отношения к законодательным инициативам.

"Когда некоторые трактуют, что показать права нужно только при нарушении и предоставлении материалов, это ошибка. При возникновении подозрения никаких материалов быть не может. Если полицейскому показалось, что водитель, например, неровно едет, говорил по телефону, нарушил правила тонировки и т.д, он может смело останавливать и проверять права. Было бы логично в этом же случаи дать право проверить и страховку", – считает Плахотник.

Абсурдность ситуации заключается в том, что водители в судах отменяют выписанные штрафы только потому, что полицейские не оформили протокол о нарушении правил дорожного движения. Хотя в самих ПДД сказано, что водитель обязан иметь при себе полис, который подтверждает наличие страховки. То есть отсутствие страховки – нарушение ПДД. Но чтобы проверить, есть страховка или нет, нужно удостовериться, что полиса нет. А спрашивать полис можно только в момент, когда документы о нарушении уже оформляются. Получается замкнутый круг.

Закон завязал руки полиции и не оставил другого выбора судам. Штраф выписать могут, но вот выплачивать его не будут.

"Тут конечно коллизия. Она очень легко решается. Достаточно разработать правку в закон Об обязательном страховании и в 21-й статье, которая описывает контроль за соблюдением выполнения документа, обязать предъявлять полис по требованию полицейского при законной остановке транспортного средства", – добавляет юрист.

Лучший же вариант, отмечает автоэксперт Алексей Пуров – проверять наличие страховки по номеру автомобиля. Для этого нужно создать единую информационную базу и дать к ней доступ всем сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, проверять наличие полиса можно вовсе без участие человека – с помощью камеры видеофиксации, которая может в автоматическом режиме "узнавать" номера и проверять их наличие в базе владельцев ОСАГО.

Как наказывают за отсутствие страховки

В Польше за езду без страховки водитель заплатит штраф в размере двух минимальных зарплат. В гривне это около 25 тысяч. В Украине же штрафы в десятки раз меньше. Их размер может определить патрульный на месте (зависимо от того, страховка просрочена, ее нет или водитель просто не может ее предъявить).

Штрафы в Украине:

450 грн – есть полис, но не могут показать;

580 грн – полис просрочен, попал в ДТП без полиса.

Стоит отметить, что страховка покрывает не только стоимость ремонта поврежденного авто, но и гарантирует оплату лечения пассажиров, пешеходов на сумму до 260 тыс. грн на каждого. Причем цена ОСАГ колеблется от 850 до 3000 грн в год (зависит от стажа водителя, от региона, от самого автомобиля).

Однако, без отсутствия должного контроля, рассчитывать на то, что сознательные водители сами оформят страховки и позаботятся не только о себе, но и о других участниках дорожного движения, не приходится. К слову, достаточно всего лишь внести одну правку в действующий закон для того, чтобы решить коллизию. Однако парламентариев, видимо, ситуация с ДТП интересует далеко не в первую очередь.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся