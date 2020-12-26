Мошенники "штрафуют" украинцев на тысячи гривен из-за отсутствия счетчиков: раскрыта новая схема

С 1-го января 2021 года счетчики газа будут обязательными для каждого дома и квартиры. До Нового года осталось меньше недели, а у многих граждан счетчиков до сих пор нет и устанавливать их не спешат. Этим уже успели воспользоваться мошенники.

Представляясь исполнительной службой, неизвестные требовали у киевлян оплатить штраф за отсутствие счетчика. Как не попасться в руки мошенников – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Исполнительная служба. Перезвоните!"

Киевлянка Анна проживает в одном из домов по улице Дегтяревской. Однажды, возвращаясь с работы, она увидела в двери своей квартиры странную записку, якобы от исполнительной службы.

На небольшом клочке бумаги был указан номер телефона, имя и отчество владельца номера и просьба "перезвонить завтра в 9:00".

Мошенники оставляют украинцам записки

Никаких задолженностей у семьи девушки не было, потому явных причин для того, чтобы к ним пожаловали исполнители – не нашлось. Да и само извещение было очень странным: вместо официального бланка с реквизитами это был обычный отрывной листик. Прежде всего, Анна проверила указанный номер через приложение в смартфоне. Тут появилась очередная нестыковка. Ведь имя в записке и имя владельца номера, указанное в приложении – не совпало.

"Далее мы проверили, все ли документы на месте – все оказалось в норме. – рассказывает Анна. – Проверили всех домашних по реестру должников Минюста – ничего нет. Спросили у соседей, может к ним кто-то звонил – ничего не нашли".

Затем Анна набрала районное отделение исполнительной службы и уже там ей сообщили, что подобных извещений они не оставляют, а записка – от мошенников. По указанному в записке номеру девушка тоже позвонила, но позже указанного срока – трубку уже не сняли и не перезвонили. Как оказалось потом, такие "извещения" злоумышленники оставили не только в квартире Анны.

"Через несколько дней от главы ОСМД я узнала, что наш случай не единичный. Оказалось, что у людей, которые перезванивали по номеру в указанный строк, мошенники требовали оплатить штраф за отсутствие счетчика газа. Некоторые верили и переводили на их карты по 3-4 тыс грн",– рассказала девушка.

Как не попасться на крючок?

Мошенничество под видом коммунальных структур или государственных служб не новинка. Регулярно злоумышленники делают "апгрейд" своей "схемы" и адаптируют ее к новым реалиям. Любые изменения в стране для них – "клондайк". Когда выходят новые банкноты, они якобы проводят обмен денег, когда государство обещает одноразовые выплаты – собирают личную информацию якобы для начисления средств. Изменение тарифов на водоснабжение – "проверка" счетчиков. Под такими предлогами у людей постоянно пытаются выудить деньги или ценности.

Что касается извещений от исполнительной службы, то, согласно закону, их должны отправлять заказным письмом на официальном бланке, со всеми необходимыми реквизитами и печатями. Письмо извещает об открытии исполнительного производства. В тексте вам должны предложить прибыть в районное отделение для дальнейших процедур. Сомнительных записок от руки сотрудники службы никогда не оставляют.

"В этой ситуации люди должны понимать, что исполнительная служба не ходит в частном порядке, если нет решения суда", – предостерегает член правления Ассоциации частных детективов Украины Руслан Болгов.

"Первое, что должен сделать гражданин, который столкнулся с подобной проблемой – позвонить в службу своего района и уточнить, работает ли у них сотрудник, который оставил свои контакты, и действительно ли происходит такая ситуация. Лучше заранее подготовьте номера телефонов социальных служб, которые находятся в вашем районе. Сейчас доступ к такой информации получить не составит труда. Еще один важный момент – в личном порядке мы никому денег не даем. Есть расчетные счета компаний, куда можно перевести деньги официально с предоставлением чека об оплате", – отметил он.

Штрафуют ли за отсутствие счетчика?

Согласно закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", потребитель не обязан устанавливать счетчик газа за свои деньги. Прибором учета его должен обеспечить поставщик. За отсутствие счетчика – не штрафуют. Санкции предусмотрены лишь в том случае, если потребитель официально отказал поставщику в установке счетчика, сообщают в АО "Киевгаз" на запрос OBOZREVATEL:

"Если бытовой потребитель не обеспечен счетчиком газа (индивидуальным или общедомовым) и отказывается от его установки за счет АО "Киевгаз", фактический объем потребленного (распределенного) природного газа по бытовому потребителю за соответствующий календарный месяц определяется по предельными объемами потребления природного газа населением", – разъяснили в компании.

С 1 января эти предельные объемы будут расти. Если сейчас для квартир, в которых есть только газовая плита, норма – 3,28 куб м на человека, то со следующего месяца они вырастут до 9,8 куб м. Именно повышение норм, а не штраф, и будет санкцией против тех, кто не установил счетчик.

Напомним, согласно закону, тем украинцам, у кого нету газового счетчика, с 1 января должны вообще отключать газ. Но поскольку приборов учета нету примерно в 7 млн человек – строки решили перенести.

Также в "Киевгазе" напоминают, что никаких проверок наличия счетчиков они не проводят, тем более в период пандемии, ведь в их базе уже есть все необходимые данные. Все сотрудники компании одеты в фирменную одежду с логотипом и надписью "Киевгаз", имеют пластиковое удостоверение с подписью руководителя компании. Если сотрудник пришел к вам домой, и у вас возникают сомнения, действительно ли он работает в компании, уточнить информацию можно по телефонам: (044) 495-04-04 или (097) 495-11-04.

Мошенники идут в ногу с тенденциями и постоянно совершенствуют свои стратегии. Чтобы не "повестись" на их уловки, всегда старайтесь проверять информацию, даже если она выглядит для вас очень убедительной. Помните, вариантов мошенничества даже в пределах одного города может быть очень много. Потому если к вам приходит или звонит по телефону незнакомый сотрудник какой-либо службы, прежде чем предоставлять информацию постарайтесь полностью установить его личность и удостовериться, что он действительно исполняет служебные обязанности. Потраченные на выяснения лишние 10-20 минут могут сэкономить вам тысячи и десятки тысяч гривен.