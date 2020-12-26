Мошенники 'штрафуют' украинцев на тысячи гривен из-за отсутствия счетчиков: раскрыта новая схема

С 1-го января 2021 года счетчики газа будут обязательными для каждого дома и квартиры. До Нового года осталось меньше недели, а у многих граждан счетчиков до сих пор нет и устанавливать их не спешат. Этим уже успели воспользоваться мошенники.

Представляясь исполнительной службой, неизвестные требовали у киевлян оплатить штраф за отсутствие счетчика. Как не попасться в руки мошенников – читайте в материале OBOZREVATEL.

Киевлянка Анна проживает в одном из домов по улице Дегтяревской. Однажды, возвращаясь с работы, она увидела в двери своей квартиры странную записку, якобы от исполнительной службы.

На небольшом клочке бумаги был указан номер телефона, имя и отчество владельца номера и просьба "перезвонить завтра в 9:00".

Никаких задолженностей у семьи девушки не было, потому явных причин для того, чтобы к ним пожаловали исполнители – не нашлось. Да и само извещение было очень странным: вместо официального бланка с реквизитами это был обычный отрывной листик. Прежде всего, Анна проверила указанный номер через приложение в смартфоне. Тут появилась очередная нестыковка. Ведь имя в записке и имя владельца номера, указанное в приложении – не совпало.

"Далее мы проверили, все ли документы на месте – все оказалось в норме. – рассказывает Анна. – Проверили всех домашних по реестру должников Минюста – ничего нет. Спросили у соседей, может к ним кто-то звонил – ничего не нашли".

Затем Анна набрала районное отделение исполнительной службы и уже там ей сообщили, что подобных извещений они не оставляют, а записка – от мошенников. По указанному в записке номеру девушка тоже позвонила, но позже указанного срока – трубку уже не сняли и не перезвонили. Как оказалось потом, такие "извещения" злоумышленники оставили не только в квартире Анны.

"Через несколько дней от главы ОСМД я узнала, что наш случай не единичный. Оказалось, что у людей, которые перезванивали по номеру в указанный строк, мошенники требовали оплатить штраф за отсутствие счетчика газа. Некоторые верили и переводили на их карты по 3-4 тыс грн",– рассказала девушка.

Мошенничество под видом коммунальных структур или государственных служб не новинка. Регулярно злоумышленники делают "апгрейд" своей "схемы" и адаптируют ее к новым реалиям. Любые изменения в стране для них – "клондайк". Когда выходят новые банкноты, они якобы проводят обмен денег, когда государство обещает одноразовые выплаты – собирают личную информацию якобы для начисления средств. Изменение тарифов на водоснабжение – "проверка" счетчиков. Под такими предлогами у людей постоянно пытаются выудить деньги или ценности.

Что касается извещений от исполнительной службы, то, согласно закону, их должны отправлять заказным письмом на официальном бланке, со всеми необходимыми реквизитами и печатями. Письмо извещает об открытии исполнительного производства. В тексте вам должны предложить прибыть в районное отделение для дальнейших процедур. Сомнительных записок от руки сотрудники службы никогда не оставляют.

"В этой ситуации люди должны понимать, что исполнительная служба не ходит в частном порядке, если нет решения суда", – предостерегает член правления Ассоциации частных детективов Украины Руслан Болгов.

"Первое, что должен сделать гражданин, который столкнулся с подобной проблемой – позвонить в службу своего района и уточнить, работает ли у них сотрудник, который оставил свои контакты, и действительно ли происходит такая ситуация. Лучше заранее подготовьте номера телефонов социальных служб, которые находятся в вашем районе. Сейчас доступ к такой информации получить не составит труда. Еще один важный момент – в личном порядке мы никому денег не даем. Есть расчетные счета компаний, куда можно перевести деньги официально с предоставлением чека об оплате", – отметил он.

Согласно закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", потребитель не обязан устанавливать счетчик газа за свои деньги. Прибором учета его должен обеспечить поставщик. За отсутствие счетчика – не штрафуют. Санкции предусмотрены лишь в том случае, если потребитель официально отказал поставщику в установке счетчика, сообщают в АО "Киевгаз" на запрос OBOZREVATEL:

"Если бытовой потребитель не обеспечен счетчиком газа (индивидуальным или общедомовым) и отказывается от его установки за счет АО "Киевгаз", фактический объем потребленного (распределенного) природного газа по бытовому потребителю за соответствующий календарный месяц определяется по предельными объемами потребления природного газа населением", – разъяснили в компании.

С 1 января эти предельные объемы будут расти. Если сейчас для квартир, в которых есть только газовая плита, норма – 3,28 куб м на человека, то со следующего месяца они вырастут до 9,8 куб м. Именно повышение норм, а не штраф, и будет санкцией против тех, кто не установил счетчик.

Напомним, согласно закону, тем украинцам, у кого нету газового счетчика, с 1 января должны вообще отключать газ. Но поскольку приборов учета нету примерно в 7 млн человек – строки решили перенести.

Также в "Киевгазе" напоминают, что никаких проверок наличия счетчиков они не проводят, тем более в период пандемии, ведь в их базе уже есть все необходимые данные. Все сотрудники компании одеты в фирменную одежду с логотипом и надписью "Киевгаз", имеют пластиковое удостоверение с подписью руководителя компании. Если сотрудник пришел к вам домой, и у вас возникают сомнения, действительно ли он работает в компании, уточнить информацию можно по телефонам: (044) 495-04-04 или (097) 495-11-04.

Мошенники идут в ногу с тенденциями и постоянно совершенствуют свои стратегии. Чтобы не "повестись" на их уловки, всегда старайтесь проверять информацию, даже если она выглядит для вас очень убедительной. Помните, вариантов мошенничества даже в пределах одного города может быть очень много. Потому если к вам приходит или звонит по телефону незнакомый сотрудник какой-либо службы, прежде чем предоставлять информацию постарайтесь полностью установить его личность и удостовериться, что он действительно исполняет служебные обязанности. Потраченные на выяснения лишние 10-20 минут могут сэкономить вам тысячи и десятки тысяч гривен.