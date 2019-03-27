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Украинцев с субсидиями ждут новые проверки: что готовят в Кабмине 

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В Украине полноценно заработала монетизация субсидий: деньги на оплату коммуналки украинцы получают "на руки". Чтобы проследить, как используются средства, в Кабмине разрабатывают новый инструмент для контроля оплаты коммунальных услуг.

Об этом на своем брифинге заявил министр соцполитики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства. "У нас будет инструментарий для контроля процесса оплаты коммунальных услуг. С одной стороны, а с другой – если человек сэкономил, то это его собственные средства", – сказал министр.

При этом политик отметил: система монетизации заработала без сбоев. Как именно будет работать новый инструмент, на данный момент не известно. Ранее в Кабмине заявляли, что уже в мае, по итогам первых месяцев монетизации, проанализируют ситуации и примут решения, нужно ли менять систему и каким образом.

"Сейчас нарабатывается инструментарий для контроля за реальной оплатой коммунальных услуг наличными", – заявили в Минсоцполитики.

Украинцев с субсидиями ждут новые проверки: что готовят в Кабмине 

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Сейчас все субсидианты проходят проверку Минфина (те сопоставляет данные из разных источников и если возникают подозрения, передают информацию в Минсоцполитики). Кроме того, проверку проводят органы соцзащиты.

Постановление Кабмина позволяет после возникновения задолженности по коммуналки как минимум за один месяц отменять субсидию. К слову, по данным Минфина, в 2018 году благодаря текущей верификации соцвыплат удалось предупредить неэффективное использование 5,9 млрд грн (около 10% выделенных на субсидии госсредств), а 46,5 млн грн вернуть в бюджет. В Минфине утверждают, что незаконных выплат может быть до 30% – в 2019 году это почти 20 млрд грн.

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Тема
Монетизация субсидий
Место
Украина
Теги
субсидиикоммунальные услуги
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