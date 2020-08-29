Украинцев разозлила зарплата врача за работу с больными COVID-19

Украинский врач Мирослава Дворницкая за работу с больными коронавирусом (COVID-19) в реанимации хмельницкой больницы получила 3786 грн зарплаты.

Как сообщил в Facebook ее муж Иван Жеведь, жена работает полный рабочий день.

"Только сегодня у нее 4 пациента с подозрениями на COVID, поэтому работает с ними в защитном костюме", – рассказал он.

Жеведь задался вопросом, надо ли было ради этого 6 лет обучения и 2 года интернатуры.

"Советую ей идти в наблюдательный совет или становиться экспертом с медицинской реформы", – пошутил мужчина.

В комментариях украинцы выразили возмущение таким порядком вещей.

"Ниже зарплаты, чем у врача, в стране нет", "Какой ужас, это унижение", "Печально. Даже не верится, что такое может быть. Нет, я верю. Но.... Это шок", – пишут пользователи.

Facebook Ивана Жеведя

Facebook Ивана Жеведя

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал из-за нищенских окладов медиков.