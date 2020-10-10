Украинцев предупредили о подорожании яиц и мяса птицы

В Украине десятой яиц может подорожать с 18-20 до 23-25 грн. Также больше придется платить и за мясо птицы.

Об этом сообщает Агроцентр. Подорожание обусловлено тем, что сейчас в Украине дорожают комбикорм и пшеница. Эксперты говорят, что прошлый год был убыточным для многих предприятий. Некоторые вообще закрыли производство. Другие сократили поголовье.

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко ранее прогнозировал, что рост стоимости пшеницы, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба, а также девальвация гривни (на 20%) могут привести к подорожанию хлеба.

Отметим, в Украине с 2018-го по август 2020 года резко взлетели цены практически на все товары, кроме яиц и риса. Больше всего подорожали сигареты: пачка медиум-класса подорожала с 26,29 до 46 грн. Как изменились цены;

Рис – 23,69 грн (было 23,09 грн);

Батон – 13,97 грн (было 10,34);

макароны – 19,11 грн (было 14,43);

гречка – 27,77 грн (было 22,54 грн);

говядина – 142,59 грн (было 114,30 грн);

свинина – 119,51 грн (было 109,47 грн);

филе курицы – 87,39 грн (было 89,51 грн);

яйца – 16,79 грн (27 грн);

сало – 73,27 грн (68,76 грн);

картошка – 10,02 грн (6 грн);

сигареты с фильтром медиум–класса – 46 грн (26,29 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине на отдельные виды продуктов поднялись в 1,5-2 раза.