Украинцев предупредили о подорожании яиц и мяса птицы
В Украине десятой яиц может подорожать с 18-20 до 23-25 грн. Также больше придется платить и за мясо птицы.
Об этом сообщает Агроцентр. Подорожание обусловлено тем, что сейчас в Украине дорожают комбикорм и пшеница. Эксперты говорят, что прошлый год был убыточным для многих предприятий. Некоторые вообще закрыли производство. Другие сократили поголовье.
Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко ранее прогнозировал, что рост стоимости пшеницы, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба, а также девальвация гривни (на 20%) могут привести к подорожанию хлеба.
Отметим, в Украине с 2018-го по август 2020 года резко взлетели цены практически на все товары, кроме яиц и риса. Больше всего подорожали сигареты: пачка медиум-класса подорожала с 26,29 до 46 грн. Как изменились цены;
Рис – 23,69 грн (было 23,09 грн);
Батон – 13,97 грн (было 10,34);
макароны – 19,11 грн (было 14,43);
гречка – 27,77 грн (было 22,54 грн);
говядина – 142,59 грн (было 114,30 грн);
свинина – 119,51 грн (было 109,47 грн);
филе курицы – 87,39 грн (было 89,51 грн);
яйца – 16,79 грн (27 грн);
сало – 73,27 грн (68,76 грн);
картошка – 10,02 грн (6 грн);
сигареты с фильтром медиум–класса – 46 грн (26,29 грн).
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине на отдельные виды продуктов поднялись в 1,5-2 раза.