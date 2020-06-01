Новая мошенническая схема набрала обороты в Украине: ее сравнили с B2B Jewelry

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев об опасности инвестирования в проект Ex Limited, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте НКЦБФР. Там назвали этот проект "скамом", то есть мошенническим.

По данным комиссии, Ex Limited специализируется на сборе средств частных инвесторов якобы на различные стартапы – в области бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений. За это людям обещают высокие прибыли – от 0,4% до 1,5% в день. "Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных валютах, так и в криптовалюте", – пояснили в НКЦБФР.

Проект Ex Limited назвали мошенническим

Похож на B2B Jewelry

В комиссии заявили. что проект Ex Limited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли.

"Проект активно рекламируется на YouTube теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2BJewelry, и в сообществах вкладчиков B2BJewelry в социальных сетях", – сказано в заявлении.

Подозрительные документы

Также в нацкомисии сомневаются относительно документов, на основании которых компания привлекает инвестиции граждан Украины. "На сайте проекта опубликована лицензия от 2007 года, выданная в Гонконге якобы после проведения ребрендинга бизнеса. В сети распространена практика, когда мошенники находят опубликованы лицензии неизвестных частных компаний и подделывают их", – объяснили в комиссии.

Адрес офиса и контактные телефоны компании на вебсайте проекта отсутствуют. И контактов есть только ссылки на мессенджеры, форма обратной связи и электронная почта.

"Такая анонимность для якобы успешной международной инвестиционной компании с 20-летним опытом является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. Кроме того, первые упоминания в сети о компании с 20 летним опытом датированы конце марта 2020 года", – заявили в НКЦБФР.

Проект имеет сомнительные документы

На вебсайте Ex Limited утверждается, что этой командой уже реализовано 28 международных проектов, однако не называется ни одного из них, что в свою очередь также свидетельствует о мошенничестве.

Кроме того, Ex Limited анонсирует продажу подарочных сертификатов, которые имеют признаки облигаций (долговых ценных бумаг). Но по закону Ex Limited должен обратиться к НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до начала продаж таких бумаг инвесторам, но на сегодня этого не было сделано.

Также в комиссии отметили, что привлекать средства населения и платить потом проценты в Украине могут только банки и кредитные союзы, зарегистрированные на территории Украины и имеющие лицензии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в чатах мессенджеров произошли массовые рассылки с рекламой новой мошеннической схемы из России.

Мошенники в сети придумали новый способ обмана: доверчивым украинцам "продают души", которые якобы позволят улучшить материальное положение и получить долгожданное благополучие, другим же обещают заплатить 22 тысячи гривен за "продажу самого главного органа".

В Украине разгорелся крупнейший скандал из-за слива в сеть сотен гигабайтов личных данных граждан. Информацию продавали через Telegram-бот, который из-за жалоб закрыли, но на следующей же день работу возобновили.