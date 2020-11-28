Звонят из "банков" и просят деньги от имени друзей: как мошенники пытаются обмануть украинцев и что делать

В Украине участились случаи мошенничества: украинцам названивают "банковские сотрудники", пишут "друзья" в соцсетях с единственной целью: запугать и выманить как можно больше денег.

О том, какие схемы обмана действуют в Украине и как не стать жертвой, читайте в материале OBOZREVATEL.

Взламывают соцсети и обзванивают украинцев

Всего за неделю в редакцию обратились сразу несколько украинцев, которые стали жертвами мошенников (cвои истории присылайте на почту obozrevatelfeedback@gmail.com). Одна из читательниц смогла записать разговор со злоумышленником.

Звонили поздно вечером, мошенник уже знал имя жертвы. В отличие от настоящих сотрудников банков, преступник говорил на русском языке, обращался к женщине по имени. "Вам необходимо авторизоваться, подойти к терминалу, чтобы вас камера могла фотовидеорегистрировать. Вы когда брали карту, вас фотографировали", – заявил мошенник. Женщина отказалась куда-либо идти, объясняя это тем, что сейчас в стране карантин.

Тогда злоумышленник предложил пройти "регистрацию" через Приват24 и обманом вынудил перевести ему 500 грн.

Если бы на карте было больше средств, украинка могла бы лишиться и большей суммы. "Мама занималась со своим студентом. Ей позвонили якобы из банка. Сказали, что нужно всего лишь проверить транзакцию. Попросили перевести средства на несколько карт. Она прямо на уроке сделала все, как ей сказали. Больше 50 тысяч гривен тремя порциями перевела. Обратились в полицию, в банк. Часть суммы, которую перевели одним из трех траншей, удалось вернуть", – рассказала OBOZREVATEL киевлянка Карина.

Часто обзвоном занимаются заключенные прямо из мест лишения свободы. Работает целая сеть, обзванивают всех подряд. Еще один популярный способ обмана: мошенники взламывают страницы украинцев в соцсетях, а потом от их имени пишут всем знакомым просьбу одолжить небольшую сумму.

Жертвой такой схемы стал и киевлянин Богдан. Его коллега написал ему в Facebook: попросил перевести 1800 грн на карту "до сегодняшнего вечера". Молодой человек перевел деньги, а вскоре получил сообщение от того же коллеги: тот предупредил, что страница взломана и попросил не переводить деньги. Правда, оказалось слишком поздно.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, иногда украинцы сами "сдают в аренду" свои страницы в соцсетях, якобы для того, чтобы их могли использовать для размещения рекламы. Покупатели обещают не открывать личные сообщения, однако получив пароль от страницы, могут использовать ее для мошеннических схем.

Как спастись от мошенников

Замдиректора ЕМА Олеся Данильченко рассказала OBOZREVATEL: метод обмана, при котором украинцам звонят от имени Национального банка или любого финансового учреждения называется социально инженерией. Мошенники действуют тремя способами:

либо запугивают рассказами о попытках украсть деньги с карты;

либо убеждают, что родственник попал в опасность;

либо завлекают обещаниями дешевой наживы (выигрыш в лотерее и т.п.).

Эксперт советуется вообще не реагировать на звонки от имени банка. Как только вам звонят, прекращайте разговор или обращайтесь в свой банк по тому номера телефона, который указан на обратной стороне банковской карты.

Часто мошенники специально подбирают такие номера телефонов, которые похоже на банковские. НБУ опубликовал и свои советы:

завершить разговор и игнорировать подобные SMS-сообщения – это 100% мошенники;

никому не переводить средства и не сообщать никаких персональных данных или реквизитов карточек;

помнить, что налоги с выигрыша погашает не получатель выигрыша – их всегда перечисляет оператор акции.

Всего, по подсчетам Нацбанка, существует более 50 схем платежного мошенничества с использованием в том числе социальной инженерии. Всех их объединяет несколько общих черт: жертву пытаются либо запугать, либо привлечь огромными призами.

Но что бы ни делал Нацбанк и как бы банки ни улучшали механизмы защиты, если клиент поверил мошеннику и сам решил перевести деньги, остановить такую операцию практически невозможно. Единственный выход – финансовая грамотность, владеть которой должны, в том числе, и пенсионеры, доверчивостью которых часто пользуются злоумышленники.