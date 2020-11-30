Украинцев обзванивают мошенники и лишают денег: опубликован разговор

В Украине участились случаи мошеннических схем с использованием методов социальной инженерии (когда с помощью уговоров и обмана вынуждают перевести деньги).

Разговор с мошенником (представился сотрудником банка), который закончился потерей 500 грн, прислал читатель OBOZREVATEL. В отличие от настоящих сотрудников банков, преступник говорил на русском языке, обращался к женщине по имени. "Вам необходимо авторизоваться, подойти к терминалу, чтобы вас камера могла фотовидеорегистрировать. Вы когда брали карту, вас фотографировали", – заявил мошенник. Женщина отказалась куда-либо идти, объясняя это тем, что сейчас в стране карантин.

Тогда злоумышленник предложил пройти "регистрацию" через Приват24 и обманом вынудил перевести ему 500 грн.

Часто обзвоном занимаются заключенные прямо из мест лишения свободы. Работает целая сеть, обзванивают всех подряд. Еще один популярный способ обмана: мошенники взламывают страницы украинцев в соцсетях, а потом от их имени пишут всем знакомым просьбу одолжить небольшую сумму.

Жертвой такой схемы стал и киевлянин Богдан. Его коллега написал ему в Facebook: попросил перевести 1800 грн на карту "до сегодняшнего вечера". Молодой человек перевел деньги, а вскоре получил сообщение от того же коллеги: тот предупредил, что страница взломана и попросил не переводить деньги. Правда, оказалось слишком поздно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.