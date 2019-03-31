Украинцев обяжут самим копить на пенсию: сколько заплатим 

В Украине Нацкомиссия по фондовому рынку и ценным бумагам вместе с Кабмином разработала законопроект о введении второго уровня пенсионной системы. В будущем, если документ примут, каждый украинец будет отдавать 10% на свою будущую пенсию.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, первый год каждый украинец должен будет откладывать на пенсии 2%, и каждый следующий год ставка будет увеличиваться на 1 процентный пункт, до тех пор, пока не достигнет 10%. Как отмечает член Нацкомиссии Александр Панченко, рост ставки будет происходить только при условии, если средняя зарплата за год увеличится как минимум на 5%.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко отмечает: было бы справедливо также привлечь к уплате взносов работодателей. Как напоминает ученая, после снижения ставки ЕСВ большинство из них сэкономленные средства просто оставили себе, вместо того, чтобы сразу повысить зарплаты или создать новые рабочие места.

Украинцы получат право самостоятельно выбирать управляющую компанию, которая будет инвестировать собранные деньги. Законом предусмотрена проверка всех компаний и их лицензирования.

Размер "второй" пенсии будет зависеть от суммы вклада. Если каждый месяц откладывать 10%, на пенсии можно будет получить выплату равную 12-14% последней зарплаты, отмечает финансовый аналитик Егор Комов. Еще одна важная норма законопроекта: собранные сбережения в случае смерти участника накопительной системы передадут его родственникам (это станет частью наследства).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

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