Украинцев обяжут вносить квартиру в базу: как жилье возьмут на контроль

В Украине несколько десятков нардепов из разных фракций во главе со "слугой народа" Дмитрием Наталухой предлагают ввести новые правила на рынке аренды. Риелторы такой законопроект (№3618) раскритиковали, мол, всем придется регистрироваться на одной платформе, а собственникам жилья якобы обязательно нужно будет обращаться к агентам по недвижимости.

В то же время авторы документа успокаивают: права украинцев продавать или сдавать жилье в аренду самостоятельно нарушать не будут, но и делать это без регистрации также неправильно.

Подробнее о том, как и что может изменить новый законопроект – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачем принимать новый закон?

В Украине, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, около 90% рынка аренды находится в тени. И это большая проблема – бюджеты недополучают огромные суммы. По закону украинец, который сдает квартиру в аренду, должен платить 18% подоходного налога.

К примеру, за квартиру стоимостью 10 тысяч грн в год владельцы должны отдать 21,6 тыс. грн налогов. А таких квартир по всей стране – тысячи. Все объявления открыто размещают в сети, но налоги чаще всего не платят.

Не отдают часть государству даже те, кто сдает элитную недвижимость. Главная проблема заключается в том, что государство теряет огромные поступления. Если любой украинец, который получил какой-либо заработок, должен уплатить с него налоги, то владельцы квартир оказались избранными.

Главная задача – вывести рынок из тени. Правда, к воплощению такого решения есть целый ряд вопросов.

В Украине сдавать недвижимость в аренду будут по новым правилам Pixabay

И что теперь изменится?

Первое – все риелторы должны будут пройти экзамен (такая система действует в 17 странах ЕС, в США, в Канаде и т.д). После экзамена можно будет получить соответствующий сертификат.

"Каждый риелтор должен соответствовать критериям. В тех же США нужно сдавать биометрические данные, подтверждать опыт работы – у нас этого нет", – рассказывает автор законопроекта.

Сертификат будет выдавать Ассоциация риелторов. В него собираются пригласить всех представителей риелторского бизнеса.

Второе – прежде чем продать или сдать недвижимость, нужно заполнить паспорт на нее. Сделать это можно как самостоятельно, так и с помощью риелтора. Такой принцип позволит проследить, кто зарабатывает на аренде, и в будущем проверить, платит ли он налоги.

Риелтор Максим Бабуряк добавляет: сами риелторы к такой идее относятся крайне скептически. "Непонятно, кто и как будет оценивать, как будут выдавать сертификаты. Также я не понимаю, каким образом можно провести контроль, если сейчас риелтор выступает посредником, с которым, чаще всего, даже не заключают договор", – говорит Бабуряк.

И хоть понятных рычагов контроля законодатели не предлагают, однако ввели жесткие штрафы за нарушения. Риелтор, который работает без сертификата, должен заплатить 8500-17 000 грн штрафа, за повторное нарушение придется отдать 17 000-34 000 грн.

Автор законопроекта Дмитрий Наталуха рассказывает OBOZREVATEL: закон предполагает, что собственник квартиры сможет ее продать или сдать в аренду и самостоятельно (хотя в законе это четко и не сказано). "Мы готовы пойти дальше, чтобы снять все манипуляции и думаю, вставим в преамбулу законопроекта часть о том, что отчуждения собственного объекта недвижимости можно реализовать самостоятельно или же с помощью посредников. Мы это пропишем, чтобы никто не смог манипулировать этой темой", – заявил Наталуха.

И как теперь сдать квартиру в аренду?

После того, как закон примут, нужно будет внести паспорт (в нем будет множество характеристик) в единый реестр. Наталуха обещает, что вносить данные можно будет абсолютно бесплатно (в действующей редакции законопроекта это не прописано). Сделать это можно самостоятельно, либо привлекая специалиста (который заранее должен получить документ, который подтверждает его квалификацию).

В паспорт попадут десятки критериев:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

место жительства;

идентификационный номер согласно Государственному реестру физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей

тип объекта недвижимости;

регистрационный (кадастровый) номер объекта недвижимости;

адрес (местонахождение) объекта недвижимости;

сведения о документе на объект недвижимости;

сведения о техническом состоянии объекта недвижимости;

сведения о наличии исполнительных производств в отношении объекта недвижимости;

сведения о наличии задолженности по платежам, связанным с содержанием и обслуживанием объекта недвижимости (с указанием состояния такой задолженности (погашена или непогашенная)

и т.д.

Против законопроекта выступили и риелторы, и нотариусы. Как заявляют в нотариальной палате, документ "ограничивает права собственников самостоятельно распоряжаться принадлежащими им объектами недвижимого имущества". Мол, если законопроект примут в таком виде, придется обязательно обращаться к риелторам (что нарушает Конституцию), также единая платформа может создать монополию, отмечают нотариусы.

В идеале это позволит предостеречь мошеннические схемы. Правда, главная проблема – отсутствие жесткого контроля – остается. Ассоциация, которую создадут для выдачи сертификатов риелторов, сможет контролировать только риелторов. А вот простых украинцев, которые уклоняются от уплаты налогов, как и сейчас, найти и привлечь к ответственности будет сложно.