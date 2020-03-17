Украинцев в период карантина не будут штрафовать за долги по услугам ЖКХ

Верховная Рада запретила на период действия карантина из-за коронавируса и на протяжении 30 дней после его отмены штрафовать за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Об этом говорится в законе №3219, который был принят парламентом на внеочередном заседании во вторник, 17 марта. Его поддержали 334 народных депутата.

Какие послабления есть в законе

запретили начислять и взыскивать штрафы за несвоевременную оплату коммуналки;

запретили "отрезать" услуги ЖКХ, если за них не заплатили или заплатили не полностью;

запретили принудительно выселять или забирать жилье, принадлежащее гражданам, в счет долгов за ЖКХ;

запретили принудительно выселять за долги по ЖКХ из жилья, которое принадлежит государству, общественному жилищному фонду и жилищному фонду социального назначения.

Оплата услуг ЖКХ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на период введенного из-за коронавируса карантина начали по особым правилам выдавать и оплачивать больничные.

"Укрзалізниця" в связи с карантином из-за коронавируса с 18 марта до 3 апреля отменит все пассажирские поезда.

"Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме – несмотря на карантин. При этом в работу отделений компания ввела некоторые изменения.

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