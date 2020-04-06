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6 апреля • обновлено в 19:07
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Украинцев массово оставляют без квартир: раскрыты схемы мошенников

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В Украине активизировались мошенники, которые предлагают украинцам арендовать дешевые квартиры, а после оставляют без жилья.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эксперт Ярослава Чапко говорит: арендовать сейчас квартиру без риелтора опасно. Самостоятельно проверить все документы и правильно составить договор сложно, если сделку совершают с риелтором – это в первую очередь его задача.

Мошенники в сетях и на сайтах объявлений предлагают необъяснимо дешевые квартиры, но при этом либо платно записывают на просмотр, или же берут деньги за первый месяц аренды и пропадают.

Основные схемы мошенников:

  • подписывают договор предоставления информационных услуг, берут деньги и убеждают, что сдадут конкретную квартиру, но после пропадают;

  • просят деньги за просмотр – якобы на такси для риелтора, или чтобы удостовериться "что клиент настроен серьезно";

  • просят предоплату до подписания договора.

Украинцев массово оставляют без квартир: раскрыты схемы мошенников

Отметим, и те, кто уже живет в арендованной квартире, и те, кто только ищет себе жилье, как минимум на период карантина могут рассчитывать на скидку в 10-20%, рассказывает глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов недвижимости Украины АСНУ Елена Гайдамаха.

Скидка может длиться до полугода, если квартира только сдается. К примеру, жилье, которое раньше стоило 15 тысяч гривен, сейчас можно арендовать за 12 тысяч, правда, такая цена будет действительна только, например, до сентября.

Иногда арендодатели идут на уступки и разрешают снизить цену и для тех, кто уже давно арендует их квартиры. Но в таком случае, чаще всего, речь идет о скидке только на период карантина.

Как ранее писалOBOZREVATEL, в Украине из-за карантина спрос на аренду упал на 70%, квартиры на длительный срок упали в цене на 20%, а посуточная аренда – в два раза. Эксперты советуют: для тех, кто уже давно думал поменять съемное жилье, карантин – лучший период.

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Читайте все новости по теме "Аренда жилья" на OBOZREVATEL.

Тема
Аренда жилья
Место
Украина
Теги
мошенники квартира
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