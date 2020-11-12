Украинцев массово оштрафовали на 17 тысяч из-за отсутствия масок: где и кого наказывают

В Украине уже выписали 45,8 тыс. протоколов за нарушение карантина. В большинстве случаев продавцам и официантам, клиентам супермаркетов и магазинов. Штраф должен составлять 17 тысяч гривен, но платят его далеко не все. Как показывает судебная практика, часто судьи после раскаяния "прощают" провинившихся украинцев и ограничиваются устным предупреждением.

О том, как и кого штрафуют за нарушение карантина – читайте в материале.

Сколько украинцев оштрафовали?

Всего с 12 марта по 5 ноября составили 45 807 административных протоколов за нарушение карантина, говорится в ответе МВД на информационный запрос OBOZREVATEL. В результате подвергли штрафу только 1053 украинца, каждый из них должен заплатить по 17 тысяч гривен в бюджет, в результате казна пополнится на 18,3 млн грн.

Что интересно, больше всего нарушали карантин в Днепропетровской области (4673 протокола), Харьковской (4400), Одесской (3518), Львовской (3199), Херсонской (2215) и в Киеве (4283).

Сколько украинцев оштрафовали

После протоколов уже суд принимал решения, кому и сколько платить. И судя по реестру и озвученной статистике, чаще всего нарушение карантина заканчивалось "устным" предупреждением. К примеру, в августе самозанятый предприниматель в Тернопольской области работал без маски и перчаток. В сентябре состоялся суд, на котором нарушитель раскаялся, признал вину и попросил жестко не наказывать, вместо штрафа обшлись всего лишь устным предупреждением.

Реестр судебных решений

А вот другого предпринимателя, который не обеспечил своих сотрудников медицинскими масками, дезинфекторами и перчатками, оштрафовали на 17 тысяч гривен. Отметим, если в магазине есть маски и перчатки, но продавец их не надевает, то нести ответственность будет сотрудник.

Реестр судебных решений

В случае с простыми украинцами, которые без маски зашли в помещение, суды чаще всего принимают решение обойтись устным предупреждением.

Штрафовать будут и за маски на подбородках

Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.

Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в уже принятом законопроекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. Глава государства считает, что штрафовать нужно сразу на месте, без судов.

Для этого нужно поменять законодательство, а делать это до местных выборов депутаты не захотели. Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего интервью четырем украинским телеканалам.