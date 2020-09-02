Украинцев хотят заставить платно регистрировать кошек и собак: законопроект "слуг народа"

В Украине предлагают обязать всех владельцев животных присваивать им специальный номер, а после вносить его в реестр вместе с именем хозяина и его адресом. Такая процедура будет платной, однако ее стоимость пока еще не определили.

Соответствующие нововведения прописаны в законопроекте №3796, который разработали и зарегистрировали несколько десятков нардепов от "Слуги народа". Подробнее о том, как будет работать новшество – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачем проводить идентификацию животных?

Как говорится в пояснительной записке, главная причина – не допустить, чтобы животные оказывались бездомными. Ответственность владельца – распространенная практика. Более того, Украина уже обязалась это сделать, когда ратифицировала еще в 2013-м Европейскую конвенцию о защите домашних животных.

"Одним из методов регулирования численности бездомных (безнадзорных) животных является идентификация собак и кошек с помощью специальных методов, а также введение реестра номеров животных вместе с фамилиями и адресами их владельцев (статья 12)", – говорится в пояснительной записке.

И что, придется регистрировать даже собак и кошек?

Да, придется регистрировать собак и кошек и может быть даже хомячков. Пока такая регистрация касается только крупного домашнего скота. Теперь же Кабинет министров должен составить новый перечень, куда войдут и домашние любимцы.

Владельцев обяжут:

провести идентификацию и регистрацию домашнего животного;

хоронить или утилизировать труп своего животного;

обеспечить необходимое содержание животного;

воспитывать (дрессировать) животных.

Как будет проходить регистрация животных?

А вот здесь самое интересное. Законодатели предлагают открыть новые реестры, предоставить специальным агентам доступ к ним и собирать информацию на каждого:

сведения о владельце животного;

место содержания (постоянного пребывания) животные;

вид животного, порода, кличка, даты рождения, прививки и т.д.;

идентификационный номер средства идентификации;

особые приметы животного при наличии (увечья, особенности и т.д.);

Учитывая, что закон предполагает бесплатную идентификацию только для льготников, за нее придется платить. Сколько – покамест не известно. То есть вначале нужно найти способ идентифицировать животного, а потом уже внести информацию о нем в специальную базу.

Среди авторов законопроекта – скандальный нардеп

Один из авторов законопроекта – Антон Яценко, о котором уже неоднократно писал OBOZREVATEL. В СМИ его называют автором схемы сбора платежей при регистрации сделок по недвижимости. Тогда, как и в случае с животными, для благих целей создали единый реестр, но доступ к нему нужно было получать через специальные площадки, каждая из которых собирала деньги за вход на сайт.

Общественная организация "Лига антритраста" пишет об этом следующее: через частных посредников, которые вряд ли будут заниматься такой деятельностью бесплатно, и за долга регистрацию вам нужно будет этим "прокладкам" заплатить деньги.

Без идентификации и регистрации, к примеру, транспортировать животное не получится. Каждому собственнику животного с момента его приобретения дают 3 месяца на оформление всех документов.