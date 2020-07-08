Украинцев хотят заставить платить за землю по-новому: новшество коснется даже пенсионеров

В Украине ряд народных депутатов от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №3131, в рамках которого предлагают ввести минимальную сумму, которую должны платить украинцы с каждого гектара. В среднем это около 1400 грн (5% от оценочной стоимости). Платить будут даже те, кто сейчас по закону освобождены от налогов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Платить должны будут все, кто владеет землей сельскохозяйственного назначения площадью от одного га. И даже ветераны и пенсионеры, которые сейчас ничего не платят.

Один из авторов законопроекта Марьян Заблоцкий в комментарии OBOZREVATEL заявил, что в Украине нет ни одного пенсионера, который владеет землей площадью меньше гектара, самостоятельно ее обрабатывает или же вовсе ее не использует. Мол, на самом деле вся подобная земля уже находится в аренде, но официально отношения не оформляют.

"Попробуйте сами обработать хотя бы грядку. А потом представьте несколько гектаров. Невозможно это сделать. Есть арендатор, который официально не оформляет аренду и не платит налоги в бюджет села. Не существует пенсионера, который бы самостоятельно обрабатывал несколько гектаров. Это физически невозможно", – рассказывает Заблоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подготовили концепцию налога на выведенный капитал, который может заменить налог на прибыль.

В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги). Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1, который зарегистрировал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.