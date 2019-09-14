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14 сентября • обновлено в 15:05
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Украинцев будут увольнять по-новому: премьер Гончарук анонсировал новшество

5.2т Читать материал на украинском

В Украине упростят процедуру увольнения нанятых сотрудников, так как действующие законы "пугают" работодателей.

Об этом 14 сентября во время своего выступления на форуме YES заявил премьер-министр Алексей Гончарук. "Мы хотим либерализовать постсоветское регулирование в трудовых отношениях. Это приводит к безработице. Люди бояться брать друг друга на работу. В Украине иногда легче развестись, чем уволить сотрудника. И это пугает", – заявил он.

Украинцев будут увольнять по-новому: премьер Гончарук анонсировал новшество

Новости
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По действующему закону работодатель может уволить:

  • за прогул (отсутствовал три часа на работе);

  • выявление несоответствия работника занимаемой должности (а это еще придется доказать);

  • систематическое невыполнение обязательств (также придется доказать);

  • появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

  • воровство.

Чтобы после не было проблем в суде, за прогулы и невыполнение обязательств могут оформлять выговоры. После этот документ станет подтверждением того, что уволенный истец действительно не выполнял свои обязательства.

Ранее в Ассоциации работодателей предлагали включить следующие основания:

  • систематическое невыполнение поставленных задач или грубое нарушение трудовой дисциплины должно стать достаточным основанием для увольнения.

  • возможность проведения аттестации всех сотрудников – проверка как hard skills, так и soft skills.

О всех важных заявлениях Гончарука на форуме YES читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. На днях Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

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Тема
Форум YES
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Трудовой кодекс
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Не обозначено какие санкции предусмотрены к работодателям.
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70rus xxx
70rus xxx
Ну хоть одна хорошая новость для селян.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
На фашистских факельных шествиях кто не марширует, в первую очередь уволят в этом нацистском концлагере.
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