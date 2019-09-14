Украинцев будут увольнять по-новому: премьер Гончарук анонсировал новшество

В Украине упростят процедуру увольнения нанятых сотрудников, так как действующие законы "пугают" работодателей.

Об этом 14 сентября во время своего выступления на форуме YES заявил премьер-министр Алексей Гончарук. "Мы хотим либерализовать постсоветское регулирование в трудовых отношениях. Это приводит к безработице. Люди бояться брать друг друга на работу. В Украине иногда легче развестись, чем уволить сотрудника. И это пугает", – заявил он.

По действующему закону работодатель может уволить:

за прогул (отсутствовал три часа на работе);

выявление несоответствия работника занимаемой должности (а это еще придется доказать);

систематическое невыполнение обязательств (также придется доказать);

появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

воровство.

Чтобы после не было проблем в суде, за прогулы и невыполнение обязательств могут оформлять выговоры. После этот документ станет подтверждением того, что уволенный истец действительно не выполнял свои обязательства.

Ранее в Ассоциации работодателей предлагали включить следующие основания:

систематическое невыполнение поставленных задач или грубое нарушение трудовой дисциплины должно стать достаточным основанием для увольнения.

возможность проведения аттестации всех сотрудников – проверка как hard skills, так и soft skills.

О всех важных заявлениях Гончарука на форуме YES читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. На днях Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

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