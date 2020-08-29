Украинцам за долги смогут отключать газ: как будут работать новые правила

В Украине по новым правилам смогут отключать газ за долги при этом без возможности возобновить поставки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Из-за неуплаты компании могли и до этого отключить газ потребителю, но после погашения долга – подключали обратно. Теперь же они имеют возможность просто отказаться работать с недобросовестными клиентами, это прописано и в договорах с поставщиками. При этом, они не могут принимать решение в один момент. Если поставщик больше не хочет или не может работать с потребителем, то должен предупредить его за 30 дней.

Что делать, если поставщик отказал в услуге?

У клиентов, от которых отказывается поставщик, вариантов дальнейших действий немного. Так или иначе, они должны выбрать новую компанию, а для этого изучить предложения на рынке. На время, пока потребитель выбирает, он обслуживается поставщиком последней надежды (ПОНом), который будет поставлять ему газ на протяжении 60 дней.

К слову, если поставки прекратили из-за долгов, то сразу же заключить договор с новым поставщиком не получится.

"Если поставка природного газа была ограничена по причине долгов, то возобновление поставок может быть только после подачи предыдущим поставщиком уведомления на операторов газораспределительных сетей о погашении задолженности. – сообщает CEO независимого провайдера газа и электроэнергии ETG.UA Владимир Шведкой. – При этом потребитель обязан предоставить новый договор с поставщиком природного газа, чтобы его вновь подключили к сети".

Как сообщал OBOZREVATEL 25 июля цены на газ в Европе впервые с середины марта 2020 превысили отметку в $100 за тысячу кубометров.

26 июля "Нафтогаз" повысил стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.