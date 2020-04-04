Украинцам выплатят помощь к Пасхе: власти сообщили, кому

Власти Киева по случаю Пасхи выплатят разовую помощь в размере 280 и 300 гривен почти 300 тысячам киевлян.

Об этом говорится в распоряжении №543, что было подписано главой КГГА Виталием Кличко, говорится в сообщении на сайте администрации.

Помощь к Пасхе

Согласно распоряжению, материальную помощь в размере 300 грн дадут:

неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью";

лицам, которые являются получателями социальной пенсии в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении";

лицам, которые являются получателями государственной помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеют тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени, на детей, получили тяжелую травму. нуждающимся в трансплантации органов, нуждаются в паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;

лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи;

неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату;

в размере 280 грн дадут:

лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг;

неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ней.

Как будут платить деньги

Помощь выплатят на текущие счета людей в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекту "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Также льготники, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения, или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.

"Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего. Лицам, которые одновременно принадлежат к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере", – отметили в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (м. Полтава) Александр Дедюхин заявил, что, если на Пасху в Храме Гроба Господня в Иерусалиме не будет схождения Благодатного Огня, это принесет "конец "русскому миру".

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