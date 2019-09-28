Украинцам вскоре пересчитают пенсии: названы новые суммы и максимальная прибавка

В Украине с 1 декабря на 740 грн повысят выплаты тем пенсионерам, которые сейчас получают максимальные суммы. При этом самые бедные украинцы на заслуженном отдыхе получат прибавку на 74 грн.

Об этом говорится в бюджете страны. Так, следующее повышение пенсий ожидается с 1 марта. Тогда Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате, пенсии украинцев снова пересчитают. Размер прибавки будет индивидуальным.

Расчетный размер выплаты (без учета прибавок) увеличат на определенный процент. Этот процент посчитают как сумму половины инфляции за 2019-й и половины от роста средней зарплаты.

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Отметим: если предложенный проект бюджета на 2020-й примут в действующей редакции, украинских пенсионеров ожидает целый ряд неприятных сюрпризов. Во-первых, денег на компенсацию дефицита не хватит. Значит, под угрозой окажется и стабильная выплата средств.

К примеру, в 2019-м из бюджета фактически должны направить в Пенсионный фонд 175 млрд грн. А на 2020-й предусмотрели всего 172,5 млрд грн. Второй неприятный сюрприз – пересчет пенсий в марте 2020-го, повышение для силовиков с 1 января следующего года с таким финансированием может провалиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты.

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