Украинцам вернут налоги, раздадут помощь и введут гибкий график: Рада экстренно примет новый закон

В Украине из-за карантина хотят расширить количество "единщиков", ввести новый режим работы на предприятиях и освободить от НДС импорт медицинских аппаратов, лекарств.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3275, который зарегистрировали несколько десятков народных депутатов из разных фракций. Документ рассмотрят на внеочередном заседании Рады 30 марта.

Подробнее о том, что и как может изменить новый законопроект – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые правила для ФЛП

Одно из важных новшеств – Верховная Рада предлагает расширить норму по доходу для "единщиков". К примеру, если раньше оставаться на первой группе налога и платить всего 210,2 грн налога, могли только те предприниматели, которые получают до 300 тыс. грн годового дохода, то по новым правилам – 1 млн грн.

Как поменяется "норма" для "единщиков":

Первая группа единого налога:

доход увеличат от 300 тыс. до 1 млн грн.

Вторая группа:

от 1,5 до 5 млн грн.

Кому вернут налоги

Каждый работающий украинец имеет право вернуть часть подоходного налога, если он тратил деньги на лечение, образование или ипотеку. В этом году этот перечень хотят увеличить и возвращать часть налога и тем, кто помогал медицинским учреждениям во время борьбы с распространением коронавируса.

Компенсировать могут следующие расходы:

стоимость лекарств;

дезинфицирующих средств и антисептиков;

медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты;

лабораторного оборудования, расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований;

средств личной гигиены;

продуктов питания и/или товаров по перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины; которые передали медицинским учреждениям.

Размер компенсации считается по формуле: Сумма потраченных средств × 18%. компенсацию можно получить на расходы общей суммой не более годового дохода. Также важно отметить, что компенсацию могут получить граждане Украины, которые потратили деньги в украинских компаниях. То есть если отправиться на лечение, например, в Израиль, на компенсацию рассчитывать не стоит.

Кроме того, от НДС освободят операции по ввозу на таможенную территорию товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), которые используют для борьбы с распространением коронавируса и лечения заболевших.

Работодателям разрешили переходить на гибкий график

Важно: переходить на гибкий график можно по согласию между работником и собственником предприятия.

Каким будет гибкий график:

часть времени сотрудник должен присутствовать на рабочем месте, его могут разбить на части (несколько часов утром, несколько часов вечером);

переменный график – сотрудник сам определяет, когда работает, но при этом выдерживает норму по часам.

Применение гибкого режима рабочего времени не должен менять нормировании, оплату труда и трудовые права. При дистанционной (удаленной) работе сотрудники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.

Безработным помогут

Если сотрудник вынужденно не работает в период карантина, ему должны выплачивать 2/3 оклада. С другой стороны, те, кто частично лишился зарплаты из-за карантина, могут претендовать на компенсацию по частичной безработице. Важно отметить, что заявление в Фонд социального страхования подает работодатель, он же и выплачивает сотруднику помощь.

Чтобы получить на своего работника компенсацию, нужно подать:

заявление в произвольной форме;

копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

сведения о работниках (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта;

справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы.

Отметим, законопроект зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых члены фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!