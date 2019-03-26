Украинцам вернут деньги за газ: список наказанных облгазов расширили

Национальная комиссия в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) планирует обязать "Запорожгаз", "Львовгаз", "Черниговгаз", "Черновцыгаз" произвести перерасчет и вернуть клиентам средства, которые они чрезмерно уплатили в результате применение дополнительных коэффициентов при расчете сумм в платежках.

Так, НКРЭКУ уже установила нарушения на указанных предприятиях, а 29 марта примет документ, который введет наказания: помимо перерасчетов каждое предприятие должно будет заплатить 850 тыс. грн штрафа, говорится в проекте документа.

К слову, несколько дней назад комиссия уже приняла аналогичное решение в отношении "Запорожгаз", "Львовгаз", "Черниговгаз", "Черновцыгаз". Они должны произвести перерасчет до 5 апреля. Новой "порции" провинившихся облгазов дают время для перерасчета сумм в платежках до 12 апреля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг получила у Регуляторной службы разрешение проверить все 20 облгазов, которые выставили платежки с перерасчетом. И все 20 компаний сразу же подали в суд: пытаются доказать, что будущие проверки незаконны.

14 марта НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019 года. С 1 ноября 2018-го газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019 года тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

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