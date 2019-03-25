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Украинцам вернут деньги за газ: регулятор наказал облгазы 

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Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) оштрафовала три облгаза на 850 тыс. грн каждый и обязала до 5 апреля вернуть деньги тем украинцам, которые в результате пересчета вынуждены были заплатить за голубое топливо больше.

Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ. Такое решение стало результатом проверки облгазов, которую назначили после того, как они начали насчитывать платежки с учетом "коэффициента привидения объема газа к стандартным условиям". Это действие регулятор признал незаконным.

"Обязать операторов к 5 апреля 2019 года привести свои действия в соответствие с требованиями действующего законодательства путем пересчета платежек бытовых потребителей за проверяемый период в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа на основании данных счетчиков" – говорится в сообщении НКРЭКУ.

Украинцам вернут деньги за газ: регулятор наказал облгазы 

pixabay

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Так, фактически если ранее семья получала платежки с учетом коэффициента и оплачивала их, облгаз обязан произвести перерасчет и вернуть деньги (они будут считаться переплатой). На данный момент это решение касается трех операторов: "Винницагаз", "Волыньгаз", "Киевоблгаз", однако также проходят проверки других предприятий по такой же процедуре.

Сами же облгазы заявили, что за прошлый период пересчитанные суммы в платежках указали "для справки". При этом, якобы, компенсировать разницу должно государство, а не потребители.

Украинцам вернут деньги за газ: регулятор наказал облгазы 

"В нижней части счетов информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будут начисляться пеня и штраф", – заявили в "Региональной газовой компании".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг получила у Регуляторной службы разрешение проверить все 20 облгазов, которые выставили платежки с перерасчетом. И все 20 компаний сразу же подали в суд: пытаются доказать, что будущие проверки незаконны.

К слову, 14 марта НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019 года.

С 1 ноября 2018-го газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019 года тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

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Тема
Рынок газа
Место
Украина
Теги
газтарифыкоммунальные услуги
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
850 тис грн для облгазу - копійки! Уряд знову вважає українців лохами!
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