Украинцам вернут деньги за газ: регулятор наказал облгазы 

Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) оштрафовала три облгаза на 850 тыс. грн каждый и обязала до 5 апреля вернуть деньги тем украинцам, которые в результате пересчета вынуждены были заплатить за голубое топливо больше.

Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ. Такое решение стало результатом проверки облгазов, которую назначили после того, как они начали насчитывать платежки с учетом "коэффициента привидения объема газа к стандартным условиям". Это действие регулятор признал незаконным.

"Обязать операторов к 5 апреля 2019 года привести свои действия в соответствие с требованиями действующего законодательства путем пересчета платежек бытовых потребителей за проверяемый период в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа на основании данных счетчиков" – говорится в сообщении НКРЭКУ.

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Так, фактически если ранее семья получала платежки с учетом коэффициента и оплачивала их, облгаз обязан произвести перерасчет и вернуть деньги (они будут считаться переплатой). На данный момент это решение касается трех операторов: "Винницагаз", "Волыньгаз", "Киевоблгаз", однако также проходят проверки других предприятий по такой же процедуре.

Сами же облгазы заявили, что за прошлый период пересчитанные суммы в платежках указали "для справки". При этом, якобы, компенсировать разницу должно государство, а не потребители.

"В нижней части счетов информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будут начисляться пеня и штраф", – заявили в "Региональной газовой компании".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг получила у Регуляторной службы разрешение проверить все 20 облгазов, которые выставили платежки с перерасчетом. И все 20 компаний сразу же подали в суд: пытаются доказать, что будущие проверки незаконны.

К слову, 14 марта НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019 года.

С 1 ноября 2018-го газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019 года тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

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