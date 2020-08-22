Украинцам в сентябре пересчитают зарплаты и пенсии: сколько будем получать

В Украине минимальную зарплату с 1 сентября 2020-го повысят с 4723 до 5000 грн. Вместе с тем для 1,5 миллиона украинцев вырастет и пенсия. Так, согласно закону, те, кто достиг возраста 65 лет и выполнил требования по стажу, должен получать не меньше 40% минималки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. До 1 сентября это 1889 грн, а после 1 сентября уже 2000 грн. Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Минимальная зарплата – это такая себе черта: меньше – нельзя, а больше – можно. Сколько украинцев получают минималку, сказать сложно. Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева, около 75% сотрудников мелких и средних предприятий официально имеют такую зарплату. Но это только официально, мол, большинство из них получают часть дохода в конверте.

То есть имеется два варианта, при которых на вас отобразится повышение минималки. Первый – вы получаете львиную часть зарплаты в конверте, а официально живете на минимальный оклад. В таком случае работодатель вынужден будет увеличить размер белой зарплаты. Второй – вы действительно получаете минималку. В таком случае размер вашего дохода должен вырасти как минимум на 277 грн.

Кого коснется:

Налоги. Сейчас с минимальной зарплаты нужно заплатить 1960 грн налогов, а уже с 1 сентября – 2075 грн.

Зарплаты. Повышение минималки до 5000 грн коснется немногих (в первую очередь врачей и других бюджетников, которые на самом деле получают минималку). Их доход увеличится всего на 277 грн. А вот повышение минималки до 6500 грн в 2021-м отобразится на 37% работающих. Именно столько украинцев, согласно данным Госстата, на данный момент получают меньше указанной суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.