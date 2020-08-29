Украинцам в сентябре пересчитают пенсии: кому и как

В Украине полтора миллиона пенсионеров с 1 сентября получат выплату в размере на 111 грн больше. Это связано с повышением минимальной зарплаты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. На повышение могут рассчитывать украинцы, которые выполнили требования по стажу и достигли возраста 65 лет. Они имеют права на 40% минималки. До 1 сентября это 1889 грн, а после 1 сентября уже 2000 грн.

Минимальная зарплата – это такая себе черта: меньше – нельзя, а больше – можно. Сколько украинцев получают минималку, сказать сложно. Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева, около 75% сотрудников мелких и средних предприятий официально имеют такую зарплату. Но это только официально, мол, большинство из них получают часть дохода в конверте.

То есть имеется два варианта, при которых на вас отобразится повышение минималки. Первый – вы получаете львиную часть зарплаты в конверте, а официально живете на минимальный оклад. В таком случае работодатель вынужден будет увеличить размер белой зарплаты. Второй – вы действительно получаете минималку. В таком случае размер вашего дохода должен вырасти как минимум на 277 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3 до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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