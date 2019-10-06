Украинцам в октябре пересчитают зарплаты: кто и сколько получит

В Украине согласно закону об индексации пересчитают заработные платы в октябре. Бюджетники получат надбавку к зарплате в размере 214,75 грн в октябре.

Об этом сообщает издание "Хвиля". Размер дохода граждан связывают с индексом потребительских цен. Индексация заработной платы предусматривает перерасчет суммы выплат с учетом инфляции. Индексация в Украине регулируется законом No1282-ХII, который действует с 1991 года. Согласно этому закону индексации подлежат: зарплата, пенсии по возрасту, стипендии, алименты, пенсия по инвалидности, компенсации за травму на производстве или болезнь, выплаты по безработице.

Порядок проведения индексации был утвержден в 2003 году. Согласно ему индексации подлежит часть минималки, не превышающая уровень прожиточного минимума в Украине.

В октябре уровень прожиточного минимума составит 2007 грн. Для того, чтобы рассчитать уровень надбавки, необходимо показатель индекса потребительских цен (ИПЦ) разделить на 100, а далее полученное число умножить на уровень прожиточного минимума:

Индексация в октябре = 2007 грн *(10,7/100)

Как сообщал OBOZREVATEL, самые высокие зарплаты в Украине — у моряков и летчиков. Они получают около 56 тыс. грн в месяц — в пять раз больше, чем в среднем платят представителям других профессий.

Средняя заработная плата в Украине возросла, установив новый максимум в гривнях и побив рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте. Об этом сообщил управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

При этом зарплаты украинских гендиректоров за последние четыре года выросли на 36-80% в зависимости от отрасли. Тогда как средний рост окладов по стране составил 15%.

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