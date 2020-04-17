Украинцам в апреле вернут деньги за лишний газ: кто и сколько получит

Украинцы, которые воспользовались возможностью заранее закупить газ на зиму по летним ценам, не использовали оплаченный объем и смогут вернуть свои средства.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Региональной газовой компании. Так, остатки средств на счетах можно будет снять с 20 апреля. "Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены по их заявлению на банковский счет", – говорится в сообщении компании.

Для получения средств на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес компании-поставщика газа заявление установленного образца, или оставить подписанное заявление в специальной шкатулке, которая установлена на входе каждого из Центров обслуживания клиентов.

Проверить состояние лицевого счета потребитель может в любой момент в Личном кабинете на 104.ua или позвонив в контакт-центр в своем регионе. В среднем остаток для каждого абонента может остаться около 3,7 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.